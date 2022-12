Juan Reynoso dio su balance sobre los últimos cuatro amistosos (ante México, El Salvador, Paraguay y Bolivia) que realizó la Selección Peruana en este 2022. No obstante, en los dos últimos encuentros, ante la ‘Albirroja’ y la ‘Verde’, no estuvo presente Gianluca Lapadula. En relación a ello, el DT nacional aseguró que conversa de manera frecuente con el delantero y reveló que siempre estuvo dispuesto a apoyar a la ‘Bicolor’.

“Con Gianluca Lapadula hablamos más de lo que ustedes piensan. Está en modo goleador y se quedó con muchas ganas de colaborar en la fecha FIFA de septiembre. Él me dijo: “Profe, haré goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den autorización de poder viajar”. Y es verdad, no ha parado de anotar”, apuntó.

Por otro lado, Juan Reynoso también habló sobre la planificación de las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo año y reveló que esperan disputar amistosos. “Algo oficial no tenemos (inicio de Eliminatorias). Estamos muy atentos a lo que ocurra con la sub 20. En marzo es probable que se respete la fecha FIFA y se realice amistosos”, señaló.

Sobre el inicio de la Liga 1, el ‘Ajedrecista’ señaló que aún existe incertidumbre y aseguró que aún no tienen confirmada la fecha de inicio. “Espero que no se retrase (el torneo) y si se da esa coyuntura, tendremos que adecuarnos. Dios quiera salga lo mejor para la liga local y el fútbol peruano. Acá lo principal es lo mejor para el fútbol peruano”.

Los elogios a Bryan Reyna y Gabriel Costa

Si bien Juan Reynoso realizó la rueda de prensa para dar el balance de los últimos amistosos que disputó la ‘Bicolor’ en este 2022, también aprovechó para referirse a otros temas del fútbol nacional, como los fichajes de Bryan Reyna y Gabriel Costa por Alianza Lima para la temporada 2023.

“Para ambos (Bryan Reyna y Gabriel Costa) llegar a Alianza Lima es un crecimiento. Están armando un plantel para llegar bien a la Copa Libertadores. Para Bryan es un crecimiento en su carrera, pero mucho dependerá del presente y el nivel que ambos muestren. Obviamente hay muchos jugadores de jerarquía en la absoluta, pero trataremos de priorizar el presente que tengan en sus clubes”, mencionó.





