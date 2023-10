No será un partido tal vital como aquella noche (recién es la tercera fecha), pero será un partido especial para el ‘Ajedrecista’. Como jugador de la selección no pudo revetir la mala racha que aún se mantiene en Santiago (seguimos sin ganar allí por Eliminatorias), pero como técnico está ante una cita con la historia. Puede que cuando haya pisado suelo sureño, los ‘fantasmas’ de aquel recuerdo hayan pasado por su cabeza. Lo que vivieron aquella vez no se borra tan fácilmente. En múltiples entrevistas, varios de los protagonistas de ese partido calificaron todo como si hubiesen ido a una guerra, y no exageran.

Cómo vivió la Selección Peruana su estadía en Chile durante la Eliminatoria de Francia 1998. (Video: Youtube)

“Era una guerra. No lo puedo asegurar, pero eso no lo organizó la gente del fútbol; estoy seguro que fueron los hombres de inteligencia de ese país”, dijo el desaparecido Freddy Ternero, asistente de Oblitas en esa campaña, en su momento. Todo estaba orquestado para que cuando ni bien la ‘sele’ pise suelo chileno, se sienta el hostigamiento. Insultos y carteleres ofensivos en el aeropuerto daban luces de lo que sería la estadía de la bicolor, el odio solo fue creciendo. Agresiones al bus de la selección, lunas rotas, pedradas e irrupciones al hotel de concentración en la madrugada formaban parte del ambiente hostil que vivieron los jugadores aquellos días en Santiago.

“En el hotel los hinchas iban y metían ruido hasta las 4 de la mañana. Fueron muchas cosas desagradables”, recordó Nolberto Solano, otro de los jugadores emblemáticos de aquel equipo. Pero las cosas escalaron a un nivel mayor, cuando afuera del estadio, desadaptados agredieron a Juan Reynoso y Miguel Miranda. El ‘Cabezón’ recibió dos golpes frente a la vista de los carabineros (policías). Y la situación se salió de control minutos antes del partido cuando cerca de 70 mil hinchas pifieron el himno nacional ante la sorprendida mirada de los jugadores peruanos.

Los silbidos eran insensantes que incluso los propios jugadores peruanos no sabían en qué estrofan estaban. “No sabíamos si estábamos en el somos libres o en el largo tiempo el peruano oprimido”, recordó Alfonso ‘Pocho’ Dulanto. En tanto, Juan Reynoso miraba al cielo tratando de encontrar alguna respuesta. El resto del equipo desconcertado, algunos atinaban a sonreir por los nervios de una situación abrumadora, no podían escuchar sus propias palabras. Otros como Robero Palacios aguantaban las lágrimas frente a tal humillación.

El himno peruano fue pifiado durante el Chile vs. Perú en 1997. (Video: Youtube)

El resultado fue para la estadística, 4-0 y lo que sería una clasificación de Chile al Mundial y la otra cara de la moneda para nostros. Aquel partido sería un duro golpe para Reynoso, que durante toda la Eliminatoria siempre fue uno de los puntos altos de Oblitas. Aquel partido, no fue el mejor para él, junto al resto del equipo. Ese proceso sería el último del ‘Cabezón’, dejó de ser tomado en cuenta para Corea-Japón 2002, y para muchos, la última imagen que se le tiene como jugador de la selección es de esa fatídica noche en Santiago. Dicen que el fútbol da revanchas, y Reynoso está este jueves ante una de ellas.





