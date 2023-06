Para el mundialista de España 82, el nivel superlativo del ‘Bambino’ alegra a todos los peruanos. A la distancia hace fuerzas para que vuelva a la Serie A con el Cagliari, club que lo considera parte de su historia futbolística. Eso sí, evitó adelantar juicio sobre su futuro inmediato de lograr el objetivo en Italia.

También habló del goleador histórico Paolo Guerrero y su regreso a la selección peruana. Saludó su vigencia futbolística a los 39 años y pidió a sus críticos respetar a quien considera uno de los últimos referentes que tiene el ‘equipo de todos’ en los últimos años.

¿Cómo describe el buen momento futbolístico de Gianluca Lapadula en Cagliari de Italia?

Felicitar por el trabajo que está haciendo. Es uno de los embajadores de nuestro fútbol y está triunfando. Hay que alegrarnos como debe de ser, es un compatriota. Lo felicitamos, ojalá continúe así. Cagliari es una ciudad espectacular. La gente es súper agradable. Ojalá pueda volver a la Serie A, pues sería extraordinario, es el objetivo.

A Lapadula se le notó con mayor confianza cuando asumió la conducción técnica Claudio Ranieri...

El jugador agarra confianza cuando es tomado en cuenta y hace goles. Lapadula está para concretar el trabajo colectivo, y encima colabora con la marca, también marca el pase y prolonga acciones. Es un jugador que cualquier técnico que sepa algo de fútbol lo va a utilizar . Es un jugador productivo. La confianza se la gana uno con la producción, así de simple.

Este sábado Cagliari con Lapadula visitan al Parma de Buffon por la semifinal del ascenso en la Serie A...

Cagliari tiene con qué hacer daño y Parma también; pero si pasa, queda un escollo más. Espero que Cagliari retorne a la Serie A, pues es una ciudad futbolera y hermosa.

¿Qué recuerdos de sus tres años en Cagliari, de la gente, la ciudad, entre otras cosas?

La gente espectacular. La hinchada sensacional, me hizo sentir como en casa. Me hicieron su jugador preferido, siempre coreaban mi nombre, en los mercados, en la calle, siempre era el ‘peruviano foriclase’. Orgulloso de lo que me tomó vivir, y lamentablemente no se pudo hacer más. La relación jugador e hinchada fue espectacular. Ser un gran jugador es importante, pero también hay que ser una mejor persona. Uno siempre ha priorizado el tema de la persona y hemos dejado un grato recuerdo dentro y fuera del campo.

¿De volver Cagliari a la Serie A con Lapadula debería continuar en el club?

Está haciendo buen trabajo, y de llegar a la Serie A, la lógica que casi nunca existe es que continúen. Al goleador del equipo siempre se le conserva, pero ya uno no se puede adelantar tanto.

Paolo Guerrero volvió a ser convocado a la selección nacional por Juan Reynoso...

Paolo ha sido uno de los dos referentes más importantes de los últimos años. Está totalmente consolidado que es un gran profesional, gran persona, y como referente que es, tiene las puertas abiertas mientras su respuesta futbolística sea la que requiere el nivel. El factor edad es influyente desde la productividad que tenga. Eso lo conoce Juan Reynoso. Uno no tiene por qué manosear a un jugador que se ha ganado el respeto y el cariño de todos. Su producción es impecable. Su conducta profesional siempre será al 100% por la selección. Se tiene que valorar, respetar, pero nosotros no somos muy agradecidos. Nuestra idiosincrasia es bastante complicada, y no sabemos reconocer a los que han dado lo mejor por nuestra selección, quienes alegraron a las familias del Perú. Hay que darle importancia a los que sí saben valorar los momentos que han defendido nuestra divisa nacional, que es el sentimiento de 33 millones de peruanos.

¿Qué le pareció la convocatoria de Juan Reynoso para los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur?

Es normal cuando hay una convocatoria existan diversas opiniones. Al final, la expectativa siempre va estar, la gente que nos representa nos llevó a un mundial, se han quedado en la puerta de otro, por eso el 80% es la base de la selección anterior. Los que se incorporan y han tenido algunas observaciones van a tener una respuesta que el técnico considere.

Hay algunos mundialistas que han regresado a jugar a la Liga 1. ¿Se apresuran en tomar decisiones?

Todo en la vida es cíclico. Todos cumplimos ciclos, y en algún momento les toca regresar, pero nada es más lindo volver al lugar donde uno nació. Para mí regresan por la puerta grande. Han conseguido su propósito de vida, representaron a su país en el exterior, y tienen que sentirse felices por su realidad futbolística. Es otra etapa de su carrera, son ciclos, etapas.

