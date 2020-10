La Selección Peruana dio una de las actuaciones más memorables ante un Brasil que se quedó corto por momentos. Pese a ello, el resultado fue desfavorable para el elenco de Ricardo Gareca, debido a diversas polémicas arbitrales, no solo de Julio Bascuñán sino del VAR, tal y como lo reconoció el exárbitro FIFA Javier Castrilli.

“El protocolo del VAR desnuda un error conceptual. No se le debe seguir dando al árbitro central la última palabra, y de esa forma la facultad de acudir o no a la tecnología. El VAR debe servir para corregir y no para consagrar u ocultar errores”, sostuvo Castrilli en su cuenta de Twitter.

Además, señaló uno de los errores que se cometieron en el partido, como fue el caso del segundo penal a Brasil, donde se sancionó la caída de Neymar en área peruana, luego de rozarse con Carlos Zambrano. En la repetición se ve que ambos jugadores buscaron la pelota, sin llegar a la falta que hubiera desencadenado un penal.

Javier Castrilli fue árbitro FIFA desde 1992 hasta 1998, ganándose el apodo del ‘Sheriff". Ha impartido justicia en el Mundial Sub-17 de 1993 en Japón (partido inaugural y final), el Mundial Sub-20 de 1995 en Qatar, la Copa América 1995 en Uruguay, la Copa Confederaciones de 1997 en Riad y el Mundial de Francia 98’.

El rechazo de un país

Julio Bascuñán tuvo una controversial decisión, al determinar penal a favor de Brasil -cuando el marcador iba 2-2- por una supuesta infracción de Carlos Zambrano a Neymar, así como la obviedad de la sanción por la falta Miguel Trauco y el dudoso primer penal, ante la mano del 'crack’ brasileño en el choque de Perú.

Finalizado el encuentro, un grupo de hinchas esperó su salida del Estadio Nacional y llenó de insultos al chileno, que abordó un vehículo, al igual que los demás árbitros que estuvieron a cargo del choque por la segunda jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

