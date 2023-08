Los días avanzan y se acerca la hora de la verdad en la Selección Peruana. Por ello, Bryan Reyna deja todo de sí en cada entrenamiento con la única consigna de ganarse un lugar en la convocatoria final de Juan Reynoso, para los partidos contra Paraguay y Brasil. A propósito de estos primeros retos en las Eliminatorias, el extremo manifestó que lo encontrarán en su mejor forma física y listo para aportar su granito de arena.

“El profesor (Juan) Reynoso confía en mí por lo que vengo dando. Estoy disponible para los minutos que se me den. Si arranco, bien; si no, entraré con todo en el momento en que me toque porque trabajo para dar mejores resultados y, más que todo, para ayudar al equipo”, sostuvo el extremo en conferencia de prensa.

Bryan Reyna ya sabe lo que es medir fuerzas ante Paraguay, por lo que considera que la Selección Peruana no tendrá un encuentro nada fácil ante los guaraníes, quienes buscarán hacer respetar su localía y comenzar con el pie derecho un nuevo proceso clasificatorio.

“Paraguay es un rival complicado y siempre ha sido muy competitivo. En el último amistoso que tuvimos, en el estadio Monumental (ganó la bicolor 1-0), fue un partido difícil. Ojalá consigamos los tres puntos allá”, agregó el actual jugador de Alianza Lima.

Por otro lado, Bryan Reyna contó algunos pormenores de los entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna, resaltando el nivel de los nuevos convocados y dando luces de las fechas en las que se irá completando el plantel de cara al inicio de las Elimiantorias.

“Los veo a bien a Joao Grimaldo y Piero Quispe. Todos los jugadores de este grupo son buenos y por algo están aquí. La clave está en darlo todo en el campo. Entrenamos para ganar y entre el viernes y sábado llegarán los jugadores del extranjero”, concluyó el futbolista del combinado nacional.





