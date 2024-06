Este sábado 29 de junio, la Selección Peruana tendrá la difícil tarea de sacar los tres puntos frente a Argentina para tener opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa América 2024, aunque para ello no solo basta el triunfo contra los vigentes campeones del mundo, sino también deberá esperar el resultado del partido entre Canadá y Chile. La dura derrota del pasado martes con los norteamericanos dejaron a la ‘Bicolor’ con un pie y medio fuera del torneo, pero el técnico Jorge Fossati confía en que su equipo puede dar la sorpresa en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida. Recordemos que la última vez que Perú pudo vencer a los albicelestes fue hace 27 años en este mismo certamen, por lo que el conjunto nacional buscará repetir la historia.

Para vencer a Argentina, la ‘Bicolor’ deberá ser algo más que un equipo ordenado -como se le vio contra Chile y Canadá- y necesitará poner toda la ‘carne en el asador’ si quiere sacar los tres puntos. El equipo de Jorge Fossati ha tenido un buen desempeño defensivo en esta Copa América, pero en ataque le ha costado generar situaciones claras a sus rivales y las pocas que tuvo no supo aprovecharlas. Por ello, el uruguayo podría ensayar algunas modificaciones ante una ‘Albiceleste’ que se presentará a este encuentro con un equipo alterno y sin Lionel Messi, ya que se encuentra clasificado a la siguiente etapa y quiere darle descanso a su máxima figura.

Cambio de sistema

Si bien la primera opción que tiene Jorge Fossati es mantener el equipo que vino jugando estos dos primeros partidos de la Copa América, con la única variante de Aldo Corzo por el suspendido Miguel Araujo, el ‘Nonno’ ensayó en las últimas horas una modificación en su sistema y pasaría de un 3-5-2 a un 3-4-3, tal y como informó el periodista Gustavo Peralta. Si bien lo ideal es hacer que el once enfrentó a Chile y Canada siga teniendo rodaje para ir pensando en lo que será el reinicio de las Eliminatorias, lo cierto es que no terminó de dar el plus para poder ser más peligroso y contundente en ofensiva, más allá de ser un conjunto solidario a la hora de recuperar el balón.

Jorge Fossati repitió once titular en los duelos frente a Chile y Canadá. (Foto: AFP)

El ‘Picante’ desde el arranque

Una de las alternativas que viene tomando fuerza en las últimas horas es la presencia de Bryan Reyna desde el arranque. El ‘Picante’ ingresó en el duelo ante Canadá cuando la Selección Peruana ya estaba con uno menos, pero le costó mucho acomodarse en el campo y no tuvo los espacios para poder aprovechar su velocidad. Ante Argentina, el futbolista de Belgrano de Córdoba sería la sorpresa y reemplazaría a Piero Quispe para formar un tridente de ataque con Edison Flores y Gianluca Lapadula en el 3-4-3 que implementaría Jorge Fossati, dejando a Sergio Peña y Wilder Cartagena como los únicos volantes centrales. Este cambio tiene como objetivo darle más movilidad al equipo en el último tercio del terreno de juego.

Bryan Reyna tuvo minutos contra Canadá. (Foto: Prensa FPF)

Grimaldo como solución en ataque

En el duelo frente a Canadá, a la ‘Bicolor’ le faltó velocidad y verticalidad para llegar a zona de ataque, algo que tiene -y le sobra- a Joao Grimaldo. El futbolista de Sporting Cristal ingresó en la segunda mitad contra Chile por Piero Quispe como volante interior por izquierda y dejó buenas sensaciones en los 19 minutos que disputó; sin embargo, ante los norteamericanos no fue tomado en cuenta por el técnico uruguayo Jorge Fossati, quien prefirió que jugadores de la ‘vieja guardia’ como André Carrillo y Christian Cueva ingresen para buscar igualar el marcador. Para el duelo con Argentina, el técnico apostaría por nuevamente por el joven extremo como recambio en la segunda mitad para aprovechar los espacios con su rapidez y habilidad.

Joao Grimaldo mostró su juego en los últimos minutos del encuentro contra Chile. (Foto: AFP)

Darle la responsabilidad a los ‘consagrados’

Jorge Fossati tiene claro que no quiere hacer grandes cambios en la Selección Peruana y espera que los futbolistas con mayor trayectoria tomen la responsabilidad de conducir el equipo. A pesar de las críticas por esta decisión, el técnico uruguayo confía en la experiencia de jugadores como Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo, aunque no se encuentren físicamente ni futbolísticamente en su mejor nivel. A los dos primeros les costó el ritmo del partido frente a Canadá, pero consiguieron crear peligro en arco rival, al punto que ambos casi marcan de no ser por las buenas atajadas del portero norteamericano; sin embargo, la deuda está en la ‘Culebra’ quien no ha mostrado un buen nivel en la ‘Bicolor’. Veremos si el estratega apuesta nuevamente por ellos si las cosas se complican ante Argentina.

André Carrillo, Paolo Guerrero y Christian Cueva son las 'apuestas' de Jorge Fossati para esta Copa América. (Fotos: Prensa FPF)

El ‘Tunche’, una alternativa

Uno que pide a gritos una oportunidad es José Rivera. El futbolista de Universitario de Deportes se ganó un lugar en la convocatoria gracias a su buen rendimiento con los cremas en Liga 1 y Copa Libertadores, pero hasta el momento no ha sumado minutos con la Selección Peruana en la Copa América 2024. El ‘Tunche’ es uno de esos jugadores que le puede cambiar la cara a su equipo cuando ingresa al campo de juego y ante Argentina puede ser una gran alternativa en ataque para la segunda mitad del partido. El delantero sabe que tiene adelante a jugadores más experimentados como Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, pero por el oficio que tiene y su capacidad de aprovechar cada minuto que tiene, puede serle útil a la ‘Bicolor’.

José Rivera. (Foto: AFP)





