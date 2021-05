Palabra autorizada del ‘Tigre’. Un grupo de futbolistas de la Selección Peruana tomó una postura política, hace unos días, dando a conocer una elección con respecto a un tema que concierne a todo el país. Ricardo Gareca no fue ajeno al acontecimiento y sentó una postura tajante con relación a ello, finiquitando la situación, pues espera que todos sus dirigidos estén concentrados para los duelos ante Colombia y Ecuador.

“Estamos al margen de cualquier iniciativa privada o expresión. Los jugadores de fútbol pueden expresarse libremente de acuerdo a lo que sienten y consideran, para nosotros no es un problema. Lo que me interesa es que cuando estemos juntos estén enfocados en los partidos de Eliminatorias. Después cualquiera se puede expresar libremente. Lo veo como algo normal, no como algo perjudicial”, sostuvo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador de la Selección Peruana también dio detalles sobre el proceso de vacunación que pudo realizarse tras una intención de convenio entre la FPF y el MINSA. El estratega argentino reconoció que no se siente obligado ya que las decisiones pasan por temas estrictamente personales.

“No es obligación vacunarse, es una recomendación, son decisiones individuales, cada uno va a optar por lo mejor. Me han involucrado, pero yo no he suspendido la vacunación, acataremos lo que digan las autoridades. Mi postura es que hay gente más vulnerable”, agregó desde La Videna.

El reto de la Selección Peruana en las Eliminatorias

La Selección Peruana solo ha sumado un punto en lo que va de las Clasificatorias, luego de empatar solo con Paraguay y perder ante Brasil, Argentina y Chile. Si bien restan 14 partidos más en juego, en ellos se deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para escalar en la tabla sudamericana, al ocupar actualmente el noveno puesto, tan solo por encima de Bolivia por mejor diferencia de gol.

El próximo reto de la Blanquirroja será el choque ante Colombia, elenco que acumula una victoria, un empate y dos derrotas. Para este partido tendrán como juez principal a Wilton Sampaio, quien será asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires, mientras que Rodolpho será el cuarto hombre, Reway Wagner se encargará del VAR y Bruno Arleu será el ayudante.





