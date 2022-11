El Mundial Qatar 2022 está en marcha, pero es imposible no pensar en el inicio de las próximas Eliminatorias, sobre todo porque la Selección Peruana no tiene presencia en la actual cita internacional. Ahora, con relación al inicio de las clasificatorias al torneo 2026 -que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos-, aún no existe un panorama claro, siendo Alejandro Domínguez el encargado de dar luces sobre el tema.

“Eso ya lo tendrán que decidir los presidentes de cada país y los encargados de ello porque las Eliminatorias son responsabilidad de la FIFA y no de CONMEBOL”, sostuvo el presidente de la entidad sudamericana en diálogo con Depor.

Por otro lado, Alejandro Domínguez lamentó que la Selección Peruana no haya podido sellar su pase a la cita mundialista de Qatar, por lo que reafirmó su postura con relación a los cupos que FIFA le brinda a los países CONMEBOL para los campeonatos de naciones.

“Cuatro equipos (cupos para el Mundial) es poco para Sudamérica. Perú hizo una gran Eliminatoria, pero esas son las cosas del fútbol. Se definió en el campo de juego (repechaje contra Australia), así que tocará esperar”, agregó el directivo de la CONMEBOL.

Los números de Perú en 2022

Luego de conseguir dos victorias (ante Paraguay y Bolivia), la Selección Peruana cerró el año con un saldo positivo. Y es que de 12 encuentros disputados a lo largo de la temporada, la ‘Bicolor’ sumó siete triunfos, tres empates y dos derrotas. Eso sí, en este 2022, el equipo patrio tuvo cambios en el comando técnico, luego de la salida de Ricardo Gareca y el arribo de Juan Reynoso al banquillo incaico.

Cabe destacar que el ‘Ajedrecista’ acumula cuatro encuentros el frente del equipo de todos, cosechando tres victorias (ante El Salvador, Paraguay y Bolivia) y una derrota (ante México). Ahora, buscará seguir afinando detalles del armado de su plantel con miras al inicio de las próximas clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.





