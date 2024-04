El entrenador de la Selección Peruana se muestra optimista de cara a la recuperación de Christian Cueva, aunque sabe que es complicado que llegue a la Copa América por tema de tiempos.

“Christian (Cueva) es un jugador de selección, ha sido un jugador de selección desde hace años y, fíjense, que abrimos una conferencia y la primera pregunta que me hacen es por él. De alguna manera, me dicen que no estamos equivocados en tratar de ayudarlo”, declaró el entrenador nacional en conferencia de prensa.

En esa línea, Jorge Fossati detalló el plan de rehabilitación que viene siguiendo Christian Cueva, en las últimas semanas, el cual le permitió no operarse y seguir con sus trabajos de fortalecimiento en las instalaciones de la Videna, donde se encontró en más de una ocasión con el comando técnico de la Selección Peruana.

“La situación de Christian (Cueva) no empezó la semana pasada. Esto tiene un tiempo en el que, desgraciadamente, se lesionó en tres cuartas partes de la temporada pasada y terminó en que -al final- se hará un tratamiento por parte de él y los médicos en una clínica, en Barcelona. Inclusive, se optó por la no operación, sino recuperarlo con otro tratamiento que era menos invasivo”, sostuvo el DT.

Por otro lado, Jorge Fossati dio a conocer su postura sobre la posibilidad de incluir a Christian Cueva en la Selección Peruana y, aunque considera que la Copa América apremia a todos por el tiempo que resta para que inicie, no lo descartó del todo, aunque prefiere ser cauteloso en el tema y seguir de cerca su recuperación.

“Hemos comprobado que está en un buen camino porque reconoce que se equivocó, y no estamos hablando de lesión sino en general. Reconoce que cometió errores, como lo cometimos todo. Viene todos los días y no es solo lo que trabaja acá, sino en su vida diaria. Lo veo que va progresando y mucho en varios aspectos. Yo digo nunca digas nunca, tampoco lo descarto pero la Copa América parece una utopía. Lo seguiremos viendo en el día a día y apoyándolo porque creo que esto va más allá de lo que hoy pueda dar”, concluyó.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Como parte de su preparación para la Copa América, la Selección Peruana medirá fuerzas con Paraguay el 7 de junio, en Lima. La intención de la escuadra incaica es que el duelo contra los albirrojos se de en el estadio Monumental de Ate, siendo este el que marcará la despedida de la delegación nacional antes de partir a Estados Unidos.

Por otro lado, a través de las redes sociales del elenco blanquirrojo, se dio a conocer que El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la cita continental. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Subaru Park de Filadelfia.

Es preciso señalar que, en este certamen continental, integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





