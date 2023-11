El clima en la interna de la Selección Peruana no es el mejor y es que el cuadro nacional acumuló su cuarta derrota consecutiva en las Eliminatorias, poniendo en riesgo la ilusión de millones de hinchas, quienes desean volver a ver al cuadro incaico en una cita mundialista. El malestar generado tras el 2-0 en contra ante Bolivia, que gran parte de la fanaticada bicolor solicitó la salida de Juan Reynoso del plantel principal, petición que fue respondida por Paolo Guerrero.

“Mas allá del resultado, creo la gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador, pero en este barco estamos todos. Nosotros mismos tenemos que revertir esta situación, no bajar los brazos, no desistir y no perder la fe”. sostuvo el delantero y capitán del combinado blanquirrojo a los medios de prensa tras el encuentro contra el elenco boliviano por la quinta jornada de Eliminatorias.

Por otro lado, Paolo Guerrero confesó que la Selección Peruana no tuvo un partido fácil en el Hernando Siles, pero que intentarán cambiar el chip para mejorar el rendimiento, este martes, cuando tengan que medir fuerzas con el combinado venezolano por una nueva fecha de las Eliminatorias.

“Debemos revertir esto. Más allá del resultado, el equipo metió -dentro de las dificultades- cuando se intento jugar, se pudo en una cancha donde la bola corre muy rápido. El martes, debemos salir a defender la localía, se juegan muchas cosas en el partido ante Venezuela”, agregó.

¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble?

Luego de esta derrota por 2-0 ante Bolivia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar).

Posteriormente a esta fecha doble de noviembre, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. Así pues, la ‘Bicolor’ deberá enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles al cierre de este 2023, para así llegar con un mejor panorama para las jornadas 7 y 8, donde se medirá con Colombia y Ecuador, respectivamente.





