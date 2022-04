Ricardo Gareca llegó y le dio valor al fútbol peruano. Esa fue su misión y en dos campañas ha demostrado que el nivel de los jugadores nacionales ha crecido, pero admitió que tuvo muchas trabas para lograr ello, una de ellas, y la principal, fue la importancia que se le da al deporte en nuestro país.

Esto lo dejó claro en su última conferencia de prensa, donde se refirió al presente de la Selección Peruana y la planificación al repechaje al Mundial a Qatar 2022. Pero al ser consultado por el presente de los jugadores locales, trajo a colación la confusión que hubo con los duelos por Copa Libertadores, debido a la crisis política.

“No me interesa hablar de política, pero sí de deporte. Me pasé toda la mañana viendo programas informativos y también por canales deportivos y por programas especializados, pero ninguna noticia deportiva hubo, no se sabía si iba o no el Cristal-Flamengo”, enfatizó el DT, respecto a los cambios de decisión de ese cotejo, el cual se desarrolló a puertas cerradas.

En ese sentido, no dudó en afirmar que “el deporte acá no les interesa, para mí eso es una preocupación y eso me preocupa como entrenador de la selección”. Los partidos de Sporting Cristal y Alianza Lima estuvieron cerca de reprogramarse, debido a la inestabilidad política y social que se vive en el país en los últimos días.

Si bien en horas de la tarde del lunes se levantó el Estado de Emergencia, el cual inhabilitaba a los ciudadanos de salir de sus casas, a los alrededores del Estadio Nacional seguían las marchas en contra del gobierno, por lo que se optó por llevar a cabo el duelo de los rimenses contra el ‘Fla’ a puertas cerradas.

La reflexión final del estratega argentino fue que se debe desarrollar en una política deportiva, a fin de seguir contando con deportistas, no solo en el fútbol, también en otras disciplinas. Por ello, trajo a colación el verso de la canción ‘Contigo Perú', que se canta en cada partido de la ‘bicolor’, ya que con “con trabajo y deporte” se podrá crecer.





