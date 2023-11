La Selección Peruana registró su cuarta derrota consecutiva en las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 (en el camino tropezamos con Brasil, Chile, Argentina y Bolivia). En medio de ello, nuestra ubicación en la tabla de posiciones refleja nuestro preocupante momento: nos encontramos en el último lugar, con solo un punto. Por supuesto, la lupa de la hinchada de la blanquirroja está encima de Juan Reynoso, quien habló en conferencia de prensa tras el cotejo en el estadio Hernando Siles de La Paz.

“No comparto eso de que hoy nos superaron. Voy a revisar el video, pero si me quedo con el ‘ufff’ de la gente, podría ser. Siempre uno, en el análisis, ve otras cosas después de seguir una o dos veces el partido. Seguramente, encontraremos respuestas y soluciones para revertir el mal momento”, sostuvo el entrenador del combinado bicolor en conferencia de prensa.

Juan Reynoso también destacó la entrega de sus dirigidos en la Selección Peruana, quienes, a pesar de la dura caída ante Bolivia, demostraron que tienen ganas de conseguir resultados. Ojo, la ‘Verde’ se impuso gracias a los tantos de Henry Vaca y Ramiro Vaca.

“Mientras yo vea el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan y lo que han hecho a 3 600 metros (de altura), me ilusiona. De ahí en más, esto es fútbol, de resultados, que hay situaciones ajenas, pero siempre he sido muy perseverante en mi vida y, hoy, no va a ser la excepción”, acotó.

Luego de la cuarta derrota consecutiva de la Selección Peruana, la hinchada nacional que se dio cita al Hernando Siles no pudo ocultar su frustración con una nueva presentación de los dirigidos por Juan Reynoso, expresando su deseo de que el ‘Ajedrecista’ deje el cargo lo antes posible. El exguía de Cruz Azul se refirió a lo que ocurrió al término del choque en La Paz.

“Mi contrato es por todo el proceso y uno siente en el día a día a los jugadores. Me quedo tranquilo. Entiendo la molestia de la gente, pero no comparto su opinión. El fútbol está hecho de estos momentos y los que marcan la diferencia son quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo”, señaló el DT incaico.

Juan Reynoso no se plantea renunciar a la Selección Peruana. (Foto: GEC)





¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble?

Luego de esta derrota por 2-0 ante Bolivia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar).

Posteriormente a esta fecha doble de noviembre, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. Así pues, la ‘Bicolor’ deberá enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles al cierre de este 2023, para así llegar con un mejor panorama para las jornadas 7 y 8, donde se medirá con Colombia y Ecuador, respectivamente.





