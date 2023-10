El panorama de la Selección Peruana y de Bolivia no es el más alentador. A casi tres semanas del partido que ambos elencos tienen pactado, por la quinta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la realidad que comparten refleja una crisis futbolística. El plantel de Juan Reynoso sumó un empate y tres derrotas, resultados que lo ubican en el noveno puesto de la tabla de posiciones y que han colmado de críticas, tanto al técnico como a los jugadores. En el caso del cuadro ‘Verde’, tras cuatro duelos perdidos se dio a conocer la destitución del estratega Gustavo Costas, a menos de un mes del duelo con la ‘Bicolor’. Los hinchas del combinado boliviano han mostrado su rechazo total al equipo, incluso, han formulado una campaña para desprestigiar el fútbol de su país, por lo que cabe la pregunta: ¿cuál es el presente de la ‘Verde’ a 20 días de las Clasificatorias?

Para responder esta interrogante, Depor conversó con tres colegas de ese país, Gabriel Caero, editor en el diario Los Tiempos de Cochabamba, Germán Salamanca, director del Guía del Deportes y Eduardo Lima, periodista de Futbolmania Bolivia, quienes detallaron el escenario completo que se vive en Bolivia y los retos que deberá asumir el nuevo DT, cargo que ya tendría nombre propio, si la Federación Boliviana de Fútbol confirma al brasileño Antonio Carlos Zago.

Rechazo e incertidumbre

Los cuatro resultados negativos que tuvo la ‘Verde’ al inicio de las Eliminatorias han dejado un sentimiento amargo en su afición. Si bien, antes de que se empiece la carrera por los cupos al Mundial se sentía un ambiente esperanzador, en parte por la ampliación de lugares para cada confederación, hoy se respiran aires de pesar. El rechazo hacia la selección, especialmente a los jugadores, no solo se ha hecho notar en los titulares de la prensa, también por medio de campañas de desprestigio hacia el balompié boliviano. “Lastimosamente, hubo una campaña contra los futbolistas bolivianos, a raíz de deportistas de otras disciplinas que, pese a no tener mucho apoyo, han logrado reconocimientos, han comenzado a lanzar videos desprestigiando a los futbolistas”, indicó Caero.

Portada del diario Opinión, donde informaron en portada la derrota de Bolivia ante Argentina. (Foto: captura)

Por su parte, Lima detalló algunos puntos que, bajo la percepción de la hinchada, ponen en desventaja a la ‘Verde’. “Si partimos por la calidad de los jugadores, el hecho de que no se tengan muchos jugadores en el extranjero, bajo nuestra óptica y ambiciones, resulta negativo. Principalmente, porque vemos a muchas selecciones que tienen futbolistas en el extranjero y nosotros no”, sostuvo. A ello agregó el no contar con jóvenes talentos en las divisiones menores en los clubes: “Son contados, dos o tres que están allí y que son llamativos, como Gabriel Villamil, después no hay otro que se reclame para que esté en la selección”.

Mientras que, como tercer punto, el colega de Futbolmania señala que hay una ‘argolla’ con ciertos jugadores, “quizá por empresarios atrás u otras razones, los técnicos los siguen convocando, pese a que en estos últimos partidos han sido sacados, como Diego Bejarano o Fernando Saucedo. Pero, ni aún sacándolos, esto puede funcionar”. A pesar de que este no es el escenario deseado, para Salamanca, aún queda trecho por recorrer. En ese sentido, recalcó que “la selección siempre fue y será lo más importante para el hincha boliviano, pero espera cambios”. Bajo esa misma línea, Gabriel sostuvo que “no está perdido, pero hay que remar mucho”, ya que “cuatro partidos, cuatro derrotas y dos de ellas de local son prácticamente lapidarias para Bolivia”.

Los candidatos a ser el nuevo DT

Para lograr un cambio, la Federación de Bolivia tomó la drástica decisión de renovar el comando técnico, pese a estar a pocas semanas de la quinta fecha de las Eliminatorias. Sin embargo, para asumir este desafío, primero se tomó en cuenta qué candidatos podrían suplir a Gustavo Costas. Uno de los nombres que ya dan por hecho en el banquillo del conjunto altiplánico es el de Antonio Carlos Zago, estratega brasileño que salió campeón con Bolívar la temporada y que, pese a ser extranjero, se ha ganado el respeto de la afición. “De hecho, ya se habla de que habría un arreglo con el DT. Saca ventaja por el hecho con Bolívar, aunque la votación y el cariño de los bolivianos está muy dividido, porque hay una parte de la población que aspira por un técnico nacional”, expresó Lima, aunque no es el único candidato.

Antonio Carlos Zago es el nombre que más suena para suplir a Gustavo Costas en la dirección técnica de Bolivia. (Foto: Los Tiempos)

“Sobre Luis Fernando Suárez no se ha hablado mucho, no es alguien que ha entrado en carpeta, pero puede ser el as bajo la manga, que sea la persona que esté como plan B o C. Mauricio Soria es el candidato de la gente, por ser el entrenador con el que mejor nos ha ido en las últimas competencias, como la Copa América 2015 que fue inolvidable. De allí que se quedó en la memoria de la gente, pero por el carácter y la actitud para mí también es una opción, que conoce del fútbol boliviano y ha ganado varios títulos”, expresó Caero, y es que -como señaló su colega Eduardo, entre los aficionados “se tiene la idea de que se le puede dar una oportunidad otra vez”.

Si bien Germán resaltó los mismos nombres, aclaró que aún no hay nada seguro. Esto, porque de momento la noticia del nuevo DT para el cuadro ‘verde’ ha quedado en pausa. Hasta el últimos jueves, se tenía conocimiento del posible anuncio del nuevo comando técnico. Sin embargo, en cuestión de horas quedó sin efecto ello, dejando a más de uno con la pregunta de quién podría asumir la responsabilidad en medio de una crisis futbolera, no solo a nivel de selección. el escándalo de los amaños en el campeonato nacional sería otro de los factores que ha empañado la reputación del fútbol en el país.

La mirada hacia Perú

Pese a la decepción generalizada, existe un rival con el que se tiene fe que se pueda cerrar el año con tres puntos: Perú. A través de la historia, la ‘bicolor’ no ha tenido los mejores resultados en La Paz, lo que lo hace el punto de inflección, ante tanta negatividad, para sacar su primer triunfo en las Clasificatorias. “Si bien sabemos que no es una selección que se amilane en la altura, existe la ilusión de que podamos sacar los primeros tres puntos, ya que Perú no gana en La Paz”, precisó Gabriel, un hecho en lo que coinciden también Salamanca y Lima. El primero enfatizó que los hinchas “esperamos una victoria boliviana, a pesar de los pormenores futbolísticos que tienen ambos países”, a lo que el segundo confesó que “a muchos rivales no pensamos ganarle, excepto a Perú”.





Perú perdió 2-0 la última vez que visitó a Bolivia por las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Eso sí, los tres coinciden que esto no se debe a un exceso de confianza, pues “hay mucho respeto por la amistad, la cercanía y por la historia que une a ambos países. Además, cuentan con jugadores extraordinarios, como Paolo Guerrero, Pedro Gallese, Luis Advíncula, André Carrillo, mundialistas, incluso, en Bolivia se hizo campaña a favor de Perú en el repechaje”, de acuerdo con Caero. Esta ventaja de contar con nombres importantes, como sostuvo Lima líneas arriba, es algo que “valoramos mucho, ya que muchos equipos que están en las Eliminatorias tienen jugadores afuera, y están ganando y mostrando su jerarquía. En cambio, nosotros no”.

Resta poco menos de tres semanas para que el balón ruede en el estadio Hernando Siles de La Paz. La Selección Peruana también urge de puntos, pues con solo uno no logrará pelear por uno de los seis cupos y medio a los que se aumentó para el Mundial 2026. La presión por un resultado positivo para ambas delegaciones es imperante, pero solo saldrá ganador el que anote goles, un hecho que le está faltando al combinado blanquirrojo. Solo resta esperar al próximo 16 de noviembre, fecha en la que se sabrá cómo reacciona cada selección ante esta crisis que atraviesa. Como dijo Gabriel, será “un duelo de equipos necesitados”.





