‘Chocherita’, esta vez no tuviste la primicia. Jean Pierre Archimbaud fue convocado al equipo de todos. Sí, ‘Papá Lindo’ escuchó tus oraciones en silencio y Jorge Fossati reconoció el esfuerzo futbolístico de tu ‘Conchito’, como tiernamente lo llamas. Por todo ello, Depor conversó con Lalo Archimbaud y García, padre del volante de Melgar, quien es una de las novedades de la Selección Peruana con miras a los compromisos frente a Colombia y Ecuador, por Eliminatorias. Visiblemente emocionado, el periodista deportivo -que es respetado hasta por los hinchas de la vereda de enfrente- revivió la desbordante emoción que sintió tras la noticia. Además, agradeció al técnico de de la Bicolor, Jorge Fossati, recordó el camino de su hijo en los terrenos de juego y compartió el nuevo sueño que tiene junto a él.

¿Qué sensación tuviste tras enterarte de la convocatoria de tu hijo Jean Pierre?

Hace años pensaba que mi hijo debía estar en la Selección Peruana. Tengo cuatro hijos, y los otros tres también hicieron menores en Alianza Lima. Jean Pierre salió campeón de la reserva junto a Wilder Cartagena Mendoza. Hoy, ambos, están en la selección. Te cuento, me llegó la nota de prensa de la Federación Peruana de Fútbol cuando estaba en casa, en el segundo piso, solo, viendo el partido entre Garcilaso y Melgar, en el Cusco.

¿Y qué pasó?

Le hicieron un penal a mi hijo Jean Pierre. Debió patearlo Cuesta, pero como es buena gente le cedió el balón a su compatriota González, quien pateó pero el balón lo sacó el hijo de ‘Chicho’ Espinoza. Ganó el equipo cusqueño (2-1). Después, veo el papel de la Federación sobre los arqueros, defensas, volantes y delanteros, y me decía con tristeza que Papa Lindo no ha querido su convocatoria. No sé como vuelvo a ver y leo Jean Pierre Archimbaud. Se me nubló la vista. Olvídate. Se me salieron las lágrimas. Le había pedido a mis papás, al Señor de los Milagros, y de remate terminé gritando: ‘Llamaron a la selección a Jean Pierre’. De inmediato aparecieron mis hermanos, sobrinos y hasta los dos perritos. La casa se convirtió en un manicomio. Nos abrazamos, lloramos, era una locura. Comenzó a sonar el teléfono, me llamaban del extranjero, de todos lados. Primera vez que convocaban a Jean Pierre a la selección. Yo le pedía a Papa Lindo, pero no sabía que me lo iba a cumplir ahora.

Muchos sentimientos de por medio. ¿Qué recuerdos de la niñez de Jean Pierre afloraron?

Cuando regresaba del colegio, recuerdo que pateaba las piedras. Cuando jugaba fulbito, nos invitaba a verlo jugar. Era gordito, y muy dribleador, táctico. Recuerdo cuando nos robaron en la casa, el presidente de Alianza Lima, ‘Cuchi’ Souza Ferreira, me prestó la explanada del estadio para hacer una pollada y tener ayuda económica. Yo era Jefe de prensa de Alianza (2003-2004). Jean Pierre invitó a sus amigos de su salón para que jueguen ante la academia de Alianza, que la dirigía Julio Ramírez Reyna, ‘Buyo’, quien fue campeón con Alianza (75). Los chicos del salón de mi hijo le ganaron a Alianza. Estaba Hernán Vidaurre Torres, uno de los más notables cómicos del Perú, y me dijo que Jean Pierre iba a llegar lejos. Ese fue un detalle que me levantó la moral. Mi hijo luchó y también fue maltratado por varios técnicos que no merecen que los nombre. Después lo contrató Alianza, tras ser tricampeón con la reserva. Debutó en UTC, le dio la oportunidad el profesor ‘Cheché’ Hernández. Lo voy a ubicar a través de las redes sociales. Ahora, lo convocó un entrenador extranjero como es el profesor Jorge Fossati a la selección. Siempre apoyé al técnico peruano sin pedirle una Inca Kola, son cosas que engrandecen el corazón.

Como mencionas, Jorge Fossati vio lo que otros seleccionadores no...

Agradezco al profesor Jorge Fossati, no tengo la fortuna de conocerlo, pero tiene mucha personalidad. Mucho respeto para él. Fossati se ha hecho una buena jugada con mi familia, y hay que agradecer.

¿Qué mensaje a los hinchas que pierden la esperanza en ver nuevamente a Perú en otro mundial?

Colombia no es invencible, la historia lo dice. Valderrama aprendió a jugar de Cueto, el mismo ‘Pibe’ me lo dijo. Perú no tendrá la capacidad técnica de antes, pero sí deseos de empapar la camiseta de la Bicolor. Buscarán un ticket al mundial desde el pitazo inicial. Acá no está la familia y clubes, está la Selección Peruana, está el futuro. No es porque ahora está mi hijo en la selección, siempre los apoyé. Si volviera a nacer, sería peruano, aliancista, y tendría la misma familia, los mismos hijos y los mismos seres humanos que me acompañan a seguir luchando por esta existencia, con la ayuda de Papa Lindo. Tengo la cabeza bastante fuerte para contrarrestar al rival que sea.

En plena entrevista, sonó el celular de Lalo... era su hijo. Conteste, no hay problema, le comentamos...

Lindas noches, hijito, acá estoy tomando un cafecito junto a los muchachos de Depor. Yo con los cuatro soy igual, cariñoso, ‘Chocherita’. Mis otros tres hijos también se sienten orgullosos de su hermano. Están ñatos de la risa, ellos también han jugado al fútbol, y saben del esfuerzo que ha tenido Jean Pierre. Un detalle: cuando había problemas económicos en Alianza, y yo tenía chamba en canal 4, también en diarios (El Observador, Súper Ídolo, El Gigante, El Potrillo, etc.) y en radio Corporación Ovación, le compraba sus vitaminas y proteínas a Jean Pierre. Eso sí, yo soy igual con todos mis hijos. Jean Pierre luchó mucho, se tenía confianza. Me dice que hasta de arquero le voy a responder al profesor.

¿Qué buen gol de ‘chalaca’ anotó Jean Pierre en las prácticas?

Sí, me emocioné. Narré el gol de ‘chalaca’ para ustedes (Depor ) del partido de práctica ante la Sub20, en la Videna. Me emocioné, ya que el colega ‘Pepe’ Varela Pinedo me sorprendió al enviar la imagen. Yo estaba en la casa, y me envió el video.

Justamente acá tenemos el video del gol de ‘chalaca’ de tu hijo más tu narración envidada a Depor...

Una pepa igual me gustaría narrar de Jean Pierre cuando tenga la fortuna de jugar con la casaca de la selección peruana en las Clasificatorias. Con eso ya que llueva hasta diciembre. Toda mi vida apoyé a los técnicos de la selección, sean peruanos o extranjeros, la selección es el equipo de más de 33 millones de peruanos. Ojalá tenga la fortuna de alternar ante Colombia o Ecuador. La presencia de Marco Antonio Valencia (técnico de Melgar), siempre planifica la estrategia del equipo, siempre tuvo la vocación de entrenador. Sabe darle el trato de los jóvenes.

Al día siguiente, Jean Pierre declaró en conferencia de prensa. Lo interrogaron sobre su pasado blanquiazul, de paso. ¿Viste?

Sí, respondió con acierto. Una dama (colega) le preguntó si es que era aliancista, pero no era el momento adecuado. Todo el mundo sabe eso. Respondió con clase.

Salió jugando...

Sí, como un toque de Cueto, por derecha a Barbadillo, quien saca el centro para que la mate con el pecho Uribe, y remate la coqueta, es gol, es gol de Perú. Mi hijo siempre mostró educación. Siempre le enseñé... hay que ser respetuoso con la persona que te da la mano. Jean Pierre es agradecido al pueblo arequipeño. Se siente como en su casa, con su esposa e hijos. Arequipa es un rincón del cielo.

Su esposa, la mamá de Jean Pierre, también juega un papel importante...

Claro, ella lo llevaba a los entrenamientos diariamente. Recuerdo cuando lo llevaba al complejo deportivo de Villa El Salvador. Desde el Rímac, cruzaba con Jean Pierre, es un sacrificio de su mamá, de sus hermanos, tíos, siempre en base al apoyo. Yo también me consagraba llevando medias para los jugadores de la 2004, estaban Cartagena, Rodríguez, y muchos más, así los motivaba.

Siendo periodista deportivo y reconocido en los medios, no sacaste provecho para pedir un favor por tu hijo. Jean Pierre se forjó solo, alejado de la prensa, respondiendo en la cancha...

Consciente del trabajo invisible de Jean Pierre. Habla bien, y redacta bien, corrige sus errores en su vida, también tiene defectos, como todos, pero siempre resaltando lo favorable, que no exista la maldad. Jean Pierre es muy sociable, positivo, por eso Melgar lo quiere. Es una familia. Él siempre es responsable de sus actos dentro y fuera de la cancha.

Lalo, sigues vigente como periodista deportivo con más de cincuenta años en las comunicaciones...

Sí, pero yo no le he dado la importancia del caso. Ahora, con lo de mi hijo, sí. Desearía hacer un libro con clase, vivencias ciertas, de tantos tantos partidos de Perú, del vóley, de todos los deportes. Eso sí, todos somos iguales y debemos conciliar criterios para seguir adelante, siempre dejando de lado la envidia y la maldad, ‘Chocherita’.





