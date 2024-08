De trancos largos, potente y habilidoso en el campo de juego. Definitivamente, un todoterreno que lo apodaban ‘El Tren’ de la selección de Colombia en los años noventa, que jugó los Mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98. Hablamos de Adolfo Valencia Mosquera, el exatacante campeón con el Bayern Múnich que dirigía Franz Beckenbauer (93 y 94), que charló con Depor para analizar el Perú vs. Colombia, que se jugará el próximo viernes 6 de septiembre por las Clasificatorias, en el Estadio Nacional. “Siempre admiré y me gustó el fútbol peruano”, expresó el excompañero de Percy Olivares y Carlos ‘Kukín’ Flores en el PAOK Salónica FC de Grecia (99). Seguidor de la escuela del buen fútbol que dejó César Cueto, Julio César Uribe y Guillermo La Rosa en su país, el ídolo de Independiente Santa Fe, de 56 años, aconsejó no perder más tiempo para buscar al sucesor de Paolo Guerrero en el ‘equipo de todos’. Además, espera que Christian Cueva cambie su agitada vida privada por el bien de su selección nacional.

¿Cómo visualiza el Perú vs. Colombia? Ambas selecciones se enfrentan con realidades distintas por las Eliminatorias...

Colombia llega bien tras su participación en la Copa América, pero Perú siempre es un rival difícil para nosotros. Los partidos con Perú nunca son fáciles. Ambas selecciones juegan muy bien al fútbol. Lo que esperamos nosotros es que ir allá (Lima) y hacer un buen encuentro. Hay que tomar las precauciones, Colombia ya llega dos meses manteniendo ese nivel, pero ya lo que pasó, pasó. Hay que vivir del presente.

Néstor Lorenzo despertó el juego de Colombia. Ahora, su selección es otra...

Tiene seriedad para trabajar. Le cambió la mentalidad de creer en un proyecto por clasificar a un Mundial. Fácil nunca ha sido jugar una Eliminatoria, pero el fútbol es de trabajar día a día. Lorenzo tiene una base, la mayoría está jugando en el exterior, creen en el entrenador y quieren ir a un Mundial. Ya han estado dos veces sin ir a un Mundial. Fácil no será, pues hay méritos en otras selecciones.

La Selección Peruana acabó la Copa América sin anotar goles. Usted, como exatacante, conoce la importancia del gol en una selección, más en una Eliminatoria...

El tema es el sistema de juego, que debe ser en beneficio del grupo. Los jugadores deben creer en ese trabajo para que se puedan dar los resultados. Colombia sabe que Perú no está pasando un buen momento, pero sabe que en su casa será un rival difícil. Cada partido es distinto. Colombia tiene que ir a Perú a intentar ganar o mínimo sacar un punto. Lo que me gusta de Colombia es que es una selección con carácter, ya no esperan que le hagan el gol para salir a jugar. Tiene hambre y creen en proceso del técnico Lorenzo.

Perú se esperanza con un Guerrero, con 40 años, que nos resuelva el gol, pero no tiene club. El único refente de gol es Lapadula...

Eso sucede cuando no se hace un proceso. Ustedes sabían que habían como cinco jugadores que ya estaban de salida, pero el técnico de la selección debe ir poniendo a los reemplazos. En los amistosos, también poner a los nuevos muchachos, pero hay técnicos que a veces se olvidan del proceso. Colombia ha sido inteligente, sigue armando una buena selección. Aquí estamos pendiente de la salida de James, Ospina, Cuadrado, entonces, el técnico ya mira a los jugadores que ocuparán esos puestos.

Actualmente, la Selección Peruana no tiene muchos jugadores en clubes de élite internacional, como lo fueron en su momento Pizarro, Guerrero, Farfán, Vargas, entre otros. ¿Cuánto influye en competencias internacionales?

Todo eso pasa cuando el entrenador se duerme. Si yo sé que Paolo está cumpliendo los 40 años, tengo que buscar quién lo va a reemplazar. De pronto en eso están fallando los técnicos, lo mismo sucede con Paraguay. Los técnicos tienen que comenzar a moverse, armar un equipo nacional para ver qué jugadores pueden dar una mano a la selección.

¿Qué recuerdos de los Perú vs. Colombia?

Jugué con Percy Olivares y ‘Kukín’ Flores (PAOK), y esos partidos eran reñidos. El que daba ‘papaya’ perdía. Perú es una selección que no se puede descartar, pues siempre han practicado un fútbol alegre, de toque bonito. A pesar de que no pasan por buen momento, es una selección que admiramos y rescatamos. El fútbol ya no se juega por nombres.

Lorenzo renovó a James, lo que no pudo hacer Fossati con Cueva, quien continúa involucrado en problemas extradeportivos...

Si usted como jugador respeta y ama a la camiseta de su selección, tiene que tener disciplina por el país. El orgullo más grande de un futbolista es sentir la camiseta de su selección. Un jugador que sabe como está la situación de Perú tiene que pensar y decidirse cambiar, pues su selección lo necesita. Eso es lo que James transmite acá. Ahora vemos a un James más maduro. Como todos los seres humanos cometes errores, pero lo bello de la vida es reconocerlos. Cueva sabe que si su selección lo necesita tiene que cambiar.

¿Qué recuerdos de los futbolistas que enfrentó y vio jugar por Perú?

Yo de Perú, no tengo ninguna queja. El fútbol peruano siempre nos ha gustado. Esa generación de Chumpitaz, Uribe, Oblitas, Cueto, La Rosa fue la época dorada de Perú. Eran muy bravos, jugaban muy bien. Cuando juega Perú y Colombia es agradable, ahora yo vivo y como de fútbol.

¿El ‘Pibe’ Valderrama o James Rodríguez?

Son grandes jugadores. Cada uno en su tiempo. Uno se le pegaba al ‘Pibe’ y era goleador. Te daba trescientos pases, con que hagas veinte ya destacabas. El ‘Pibe’ era más pasador que James.

Colombia (de los noventa) tenía una ofensiva muy brava con usted, el ‘Tino’ Asprilla, René Valenciano...

Teníamos una banda muy brava en Colombia. El que se dormía, perdía el puesto en la selección. Había cola por todos los delanteros que había. Yo en la selección no podía jugar mal, pues atrás mío estaban Asprilla, Aristizabal, Valenciano, Trelles, Ávila. Imagínese, pues.

¿Qué anécdota recuerda tras haber sido dirigido por Franz Beckenbauer en el Bayern, campeón del 93 y 94?

Beckenbaver nos decía que el fútbol se jugaba en conjunto, no como a uno le da la gana, y habló con los directivos. Pidió un salón para convivir y nos respetábamos como hermanos. Por eso ganamos el título. Yo escuchaba a Beckenbauer, pero también tenía a Gerd Müller, el goleador de los Mundiales, y aprendí mucho de él. Qué uno más le pide a la vida. Cuando llegué a Alemania, él me decía que me divierta al jugar.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR