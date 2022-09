Se completó el grupo de la blanquirroja. Luis Advíncula y Carlos Zambrano arribaron esta tarde a Los Ángeles, ciudad donde concentra la Selección Peruana, de cara a los amistosos internacionales que disputará contra México y El Salvador, por la fecha doble FIFA. Los defensas tuvieron unos minutos para dar sus impresiones sobre esta nueva etapa con Juan Reynoso.

“Siempre es bueno venir a la selección. Estoy contento de pertenecer a una nueva etapa, con el ‘profe’ Juan Reynoso. Dios quiera que nos comience a ir bien desde el primer partido. Todos estamos con una nueva ilusión, simplemente nos toca comenzar a trabajar y esperar que todo nos vaya bien”, sostuvo el ‘León’ para Depor.

Asimismo, agregó que para esta etapa “todos comenzamos de cero y todos venimos a sumar. En mi caso, desde la posición que me toque estar -lo he dicho muchas veces- voy a sumar; soy un peón más dentro de equipo y si me toca jugar bien, sino desde afuera alentar a mis compañeros y apoyar siempre. La unión del grupo siempre ha sido lo más importante”.

Luis Advíncula habló tras su arribo a Los Ángeles para incorporarse a la Selección Peruana. (Video: César Vivar / GEC)

Por su parte, el ‘Rayo’ también mostró su alegría por estar nuevamente con la ‘blanquirroja’. “Contento de volver a la selección, uno siempre tiene alegría al volver, así que esperemos ganar”, manifestó, no sin antes ratificar que se encuentra “físicamente entero y bien”, para los duelos contra México y El Salvador.

Sin embargo, hubo un punto que quiso aclarar: “Lo que ocurrió en Doha fue un momento de calentura, igual con mi familia y con la gente más cercana hablé. Yo también tengo hijos y no podían ver a su padre así derrotado, por eso también volví”. Por eso, no dudó en ver este nuevo llamado como una oportunidad.

“Son partidos para ver qué es lo que quiere Juan Reynoso y para adaptarnos a la metodología que trae”, explicó Advíncula a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Si bien por la tarde no entrenarán, ya que el equipo tendrá la tarde libre, el miércoles sí trabajarán a doble turno, bajo la mirada del comando técnico.





