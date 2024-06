La Selección Peruana empató 0-0 frente a Chile, que dirige Ricardo Gareca, en su estreno en la Copa América 2024. La defensa de la ‘Bicolor’ y su agresividad en la recuperación fue lo más destacado del partido que se jugó en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, pero dejó algunas deudas en la generación de juego desde el mediocampo y también en la definición. Pese a que la igualdad no fue un mal resultado -ya que en la previa la ‘Roja’ llegaba con mejor cartel-, el equipo de Jorge Fossati necesitará mantener su solidez defensiva y también mejorar en el ataque si quiere sacar los tres puntos en el próximo partido frente a Canadá, que podría definir su futuro en la competencia y sus chances de clasificar a la próxima ronda.

Para conocer una visión más profunda sobre lo que fue el debut de la Selección Peruana en la Copa América, Depor se contactó con técnicos y exfutbolistas nacionales como Paul Cominges, Orlando Lavalle y Amilton Prado, quienes dieron su opinión acerca del encuentro que sostuvo la ‘Bicolor’ frente a Chile el pasado viernes. Los técnicos dieron sus apreciaciones sobre lo qué hizo bien el equipo, en qué se puede mejorar y cuáles fueron los fallos que tuvieron frente a la ‘Roja’.

Perú necesita jugar mejor

Paul Cominges, actual técnico de Alianza Universidad de Huánuco, indicó que “no se está apuntando al juego, aunque el resultado no fue malo. Desde mi punto de vista siempre intento diferenciar resultado y juego, algo que no se hace normalmente. Si no mejoramos en el juego difícimente vendrán mejores resultados. En todo caso, Perú se viene afianzando en su labor defensiva, pero el fútbol consta también de cómo haces daño. Tenemos que seguir apuntando a jugar mejor”, comentó.

“Jugar mejor requiere de defender y atacar, pero no se puede separar en dos partes. Insisto en eso. Para hacer ambas cosas necesitas la colaboración de los once. Yo siento que eso no está sucediendo. Atacar como lo estamos haciendo es muy complicado”, añadió el exfutbolista, quien también aseguró que espera que con el transcurrir de los torneos el equipo mejore. “Espero que sea una cuestión de tiempo y de más partidos. El problema es que nos conformemos con esto. No quiere decir que contra Canadá nos toque esperar y a ver si tenemos algun córner para hacer daño y nos conformemos con este tipo de situaciones. Por eso, muchas veces perder ayuda a la larga a conseguir mejores resultados”, explicó.

El exseleccionado nacional también señaló que “más allá del resultado, me gustaría valorar el juego. No sé si gane o pierda, pero yo esperaría que juegue mejor. Eso es lo que me gustaría ver. Puedes ganar de una casualidad, pero no sé si eso sirva mucho. Debemos pensar que es una selección que debe sostenerse en el tiempo y mejorar en la Eliminatoria. Si Perú no mejora en el funcionamiento colectivo, difícilmente pueda sostener eso largo tiempo, que es lo que vamos necesitar si queremos llegar al mundial, que entiendo ese es el objetivo”, señaló.

Buena defensa, poca definición

Por otro lado, Orlando Lavalle, técnico de CNI de Iquitos, destacó el empate de la ‘Sele’. “El resultado no fue malo para iniciar, sobre todo por los ingredientes que se daban antes del inicio del partido, por temas de superioridad de Chile y la falta de uno que otro futbolista, pero creo que la generosidad del equipo ante el esfuerzo ha sido buena, sobre todo en el segundo tiempo. A partir de tener un equipo combativo vamos a mejorar y mantener el cero atrás va a ser importante. Obviamente todavía no nos encontramos a nivel de definición, pero esperemos que esto mejore”, dijo.

“Estos partidos ya no son como los amistosos, donde puedes manejar otros criterios. Acá el esfuerzo es al 100%. Estamos cohesionando un sistema que se está empleando. Todo esto no es de un día para otro. En el transcurrir de los partidos se busca la perfección en el tema del trabajo en este nuevo sistema. El empate va a ser moralmente importante para que comienzan a creer en sí mismos y darse cuenta que podemos ser el equipo que siempre hace buenas Copas América”, agregó el ex Universidad San Martín.

El entrenador resaltó los puntos fuertes de la ‘Bicolor’ y señaló lo que el equipo necesita mejorar. “Tenemos una buena estructura defensiva. Estamos bien en el juego aéreo y en los enfrentamientos, todo ello gracias a la madurez de Zambrano y la rapidez de Callens. También tenemos recambios en los laterales para no bajar los niveles. Sin embargo, hay que mejorar en la definición y en los pases filtrados. Además, hubo gente que estuvo por debajo de su rendimiento, pero siempre pasa, es parte del crecimiento. Los partidos siempre son distintos”, aclaró.

Sobre lo que se le viene a Perú el próximo martes frente a Canadá, comentó que “va a ser un partido intenso. Son un equipo muy físico, aunque ellos tienen algunas falencias porque tienen ciertos vacíos, pero Perú debe aprovechar eso. Siempre hay que mejorar. Las transiciones deben ser más rápidas y creativas, buscar que la sociedad sea más concatenada entre el medio sector con el ataque y creo que Perú si va a comenzar a mantener ese ritmo de cohesión, va a ser el equipo que nos gusta ver”, expresó.

Deben dar el 100%

Amilton Prado, exfutbolista de Sporting Cristal y Alianza Lima, destacó el desafío que se le presenta a la ‘Bicolor’ en este torneo. “Nos tocó un rival sumamente difícil. Sabemos que toda la Copa América es complicada porque todas las selecciones se han preparado para este certamen. Perú tiene jugadores de mucha experiencia y el día de ayer eso se ha visto reflejado, jugando de igual a igual a Chile, que tiene un entrenador que nos conoce bien y nosotros también a él”, dijo.

Además, el también exseleccionado nacional indicó que “el trabajo táctico ha sido fundamental porque les cerramos espacios a sus jugadores velocidad y estuvimos en línea bastante cerca. Creo que en el aspecto técnico-táctico la selección fue bastante ordenada”, comentó.

Sobre el próximo partido que tendrá la Selección Peruana, señaló que se tiene que sostener lo visto en el debut. “Canadá es una selección bastante fuerte y complicó a Argentina la mayor parte del partido. Se le tiene que jugar como a Chile y las individualidades tienen que aparecer. Cada uno tiene que dar más de lo que ha mostrado”, explicó Amilton Prado, sin dejar de agregar que “todos han hecho los méritos suficientes para ser convocados y estar ahí. Pero después cada uno es consciente de dar su máximo potencial y no guardarse nada. Perú necesita de los once”.

