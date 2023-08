Claudio Pizarro es uno de los jugadores peruanos más exitosos de la historia, lo que le ha permitido ser embajador de Bayern Munich y disfrutar de diversas actividades con el equipo alemán, siendo el partido contra Manchester City (por la pasada Champions League) uno que ocasionó que tenga un encuentro casual con Juan Reynoso, actual entrenador de la Selección Peruana, para conversar sobre el deporte que tanto los apasiona: el fútbol.

“Hace poco he estado con él. Lo he visto en Europa. Él fue para ver un partido de la Champions League, Bayern Munich contra el Manchester City. Me junté con él, fuimos a cenar, a conversar un poco de fútbol y la pasamos muy bien”, sostuvo el exjugador en diálogo con Movistar Deportes.

Al ser consultado sobre el estilo de Juan Reynoso, el excapitán de la Selección Peruana reconoció que adquirió ciertas opiniones de personas del entorno, las cuales le hicieron crear una imagen del estratega, la misma que -desde su punto de vista- puede mejorar con el paso de los días al frente del combinado bicolor.

“He escuchado de muchas personas que -al principio- era un entrenador un poco complicado porque era muy metódico, muy duro en algunas ocasiones, pero pasa con muchos entrenadores. Cuando van adquiriendo experiencia, toman otros puntos de vista y viendo otras cosas que son importantes a la hora de ser técnico”, agregó Claudio Pizarro.

¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

Luego de las últimas cuatro pruebas de Juan Reynoso (Alemania, Marruecos, Corea del Sur y Japón), la Selección Peruana ya no tiene tiempo para seguir ensayando ni margen para equivocarse. Las Eliminatorias 2026 están a la vuelta de la esquina y el debut frente a Paraguay, que podría marcar un antes y un después en este camino hacia la justa mundialista en Norteamérica, ya tiene fecha y horario para que los hinchas incondicionales vayan marcando en su calendario.

Según dio a conocer el seleccionado paraguayo en sus redes sociales, este partido ante la escuadra blanquirroja será el jueves 7 de septiembre desde las 5:30 p.m. (horario peruano) y se disputará en el estadio Antonio Aranda, ubicado en Ciudad del Este. A diferencia de los últimos procesos clasificatorios, donde este encuentro se jugó en el estadio Defensores del Chaco.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR