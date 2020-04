Cuando hablamos de los mejores futbolistas en la historia de la Selección Peruana, generalmente lanzamos nombres por posición, años, torneos o armamos un once titular. Hay jugadores que todos coincidimos y otros con los que se arma el debate. Esto fue así desde el estreno de la bicolor, en la Copa América 1927, cuando los primeros hincha enviaban cartas a los periódicos para dar a conocer sus alineaciones.

Pero, ¿qué futbolista fue el mejor vistiendo la 9? ¿Quién destacó más usando la 7? ¿La fue figura con la 10? Si hablamos por número de camiseta, los nombres varían dependiendo de cuál llevaron en la espalda. Incluso, podríamos nombrar a jugadores que con otro parámetro no se nos ocurriría. La Copa América de 1949 fue el último torneo en que la Selección Peruana no usó dorsales, pero luego algunos numerales se volvieron en objeto de culto para los hinchas.

En épocas modernas, por ejemplo, la '9′ se asocia rápidamente con Paolo Guerrero. A continuación, hacemos un repaso de las figuras con las camisetas desde el número 1 al 22 en la historia de nuestro combinado patrio. La gran mayoría son futbolistas mundialistas o campeones de Copa América, los máximos galardones con la bicolor.

1

Pedro Gallese

Mundialista 2018, finalista Copa América 2020

Pedro Gallese (Lima, 1990) debutó en la Selección Peruana en 2014. (Fotos: Getty Images)

‘Piero’ hizo su estreno en un casi desapercibido partido ante Panamá en 2014. Este amistoso, solo con futbolistas del torneo local, fue su carta de presentación para nunca más dejar el puesto. Ricardo Gareca también se la jugó por él y, a los 25 años, jugó su primera Copa América. Perú quedó en el tercer lugar, pero lo mejor estaba por venir.

Sus espectaculares atajadas valieron la clasificación a Rusia 2018. Gallese fue una de las figuras de la Selección Peruana en el largo camino al Mundial. Un año después, tuvo un rendimiento superlativo en la Copa América de Brasil, torneo que Perú llegó a la final. Aún se recuerda mucho sus actuaciones ante Uruguay y, especialmente, contra Chile. No está de más mencionar que fue parte del plantel Sub 17 mundialista en 2007.

Otras alternativas: Eusebio Acasuzo fue campeón de Copa América en 1975 y mundialista en 1982, pero lo vio desde la banca. Eso sí, cuando le tocó actuar y consolidarse como titular, no lo hizo mal. Luis Rubiños fue clave en la clasificación al Mundial de 1970. Óscar Ibáñez, argentino nacionalizado peruano, fue el ídolo de muchos hinchas de la bicolor a inicios de este siglo por sus buenos reflejos.

2

Alberto Rodríguez

Mundialista 2018

Alberto Rodríguez (Lima, 1984) jugó por primera vez con la bicolor en 2003. (Fotos: Getty Images)

El ‘Mudo’ es un defensa correcto que no deja pasar a nadie. Su seguridad en la zona posterior da tranquilidad a sus compañeros e hinchas cuando Perú recibe un ataque. Por mucho tiempo, su ausencia se notaba en nuestra defensa. El debut de Rodríguez fue en un amistoso con goleada ante Chile vistiendo la camiseta 23, para luego usar la 24 y posteriormente la 5. En 2007 ‘heredó’ la número 2 de su amigo Miguel Ángel Villalta y no la dejó más.

Una polémica suspensión a Paolo Guerrero permitió que Alberto Rodríguez sea el capitán en el partido que clasificó a Perú a Rusia 2018, tal como lo hicieron Héctor Chumpitaz (1970 y 1982) y Julio Meléndez (1978). Por si fuera poco, Gareca decidió que el delantero sea suplente en ese torneo y el ‘Mudo’ también se puso la cinta en nuestro estreno mundialista tras casi cuatro décadas. Una serie de lesiones lo han dejado fuera desde junio de aquel año.

Otras alternativas: Jaime Duarte fue mundialista en 1978 y 1982, así como parte del plantel campeón de la Copa América 1975. El ‘Chiquillo’ siempre destacó por la banda derecha, en especial en la Copa del Mundo de España.

3

Juan Reynoso

Capitán en Eliminatorias 1994 y 1998

Juan Reynoso (Lima, 1969) jugó por la Selección Peruana entre 1986 a 2000. (Fotos: Getty Images)

Si buscamos un ícono de la Selección Peruana en la década de 1990, el ‘Cabezón’ encabeza la lista. Reynoso debutó con tan solo 16 años, en un amistoso en la lejana India en 1986. Vestía la 14 hasta que, con 19 primaveras, se puso la 3. En 1993, con 22 años, Vladirmir Popovic le dio la cinta de capitán, que ya usaba en el Pre Olímpico. No la dejó en las dos Eliminatorias, tres Copas América y la Copa de Oro siguientes que dijo presente con la bicolor. En 1997, Perú estuvo cerca de clasificar a la Copa del Mundo con él como líder del plantel.

El 23 de febrero de 2000, una derrota de Perú ante Colombia fue el final del paso de Juan Reynoso. Supuestamente era fijo en la convocatoria del inicio del camino al Mundial de 2002, lo que era su cuarta Eliminatoria, pero fue el único extranjero en no ser llamado. Su nombre no volvió a a aparecer. Con 83 presencias y cinco goles, el defensor tuvo una silenciosa y hasta confusa despedida.

Otras alternativas: Aldo Corzo fue un valor importante en la recta final hacia Rusia 2018. Fue titular en la banda derecha de los partidos más recordados en ese proceso. En la Copa del Mundo no disputó un solo minuto.

4

Héctor Chumpitaz

Mundialista 1970 y 1978, clasificó a Mundiales 1970, 1978 y 1982, campeón de la Copa América 1975

Héctor Chumpitaz (Cañete, 1944) jugó por la Selección Peruana desde 1965 hasta 1981. (Foto 1: Getty Images / Foto 2: Agencias)

El ‘Capitán de América’. Quizás no exista un número suficiente de palabras para contar el exitoso paso de Héctor Chumpitaz en la Selección Peruana. Capitán en dos Mundiales, cosa que ningún futbolista bicolor ha logrado -y pudo serlo en tres-, así como en el título de la Copa América de 1975. Didí le dio la cinta, cuando ya el veterano José Fernández fue relegado al banco en la histórica Eliminatoria a México 1970. En 1981, se convirtió en el primero en superar las 100 presencias con nuestro combinado patrio. También en el que jugó cinco Eliminatorias distintas.

El día de la clasificación, Chumpitaz estuvo a la altura de controlar los ánimos del plantel ante tan difícil ambiente en La Bombonera. En su debut en el Mundial, a cinco años de su primera presencia con la bicolor, anotó un gol de tiro libre ante Bulgaria. Perú ganó la Copa América en Venezuela y ‘Chumpi’ fue el primero en bajar del avión de regreso a Lima, con el trofeo en sus manos. Él era el encargado de recibir los diversos premios que recibió la selección en la exitosa década de 1970.

Su retiro fue, como no era de otra manera, en una tarde histórica. El 6 de setiembre de 1981, Perú empató sin goles ante Uruguay y clasificó a la Copa del Mundo. Al final del encuentro, Chumpitaz fue levantado en hombros. Estaba envuelto en una bandera peruana. La noticia de su retiro de la bicolor ya se conocía en todo el país y cumplió su palabra al no ir a España 1982. Sumó 105 partidos con 3 goles, que pueden ser más si sumamos los incontables amistosos ante clubes.

5

Nicolás Fuentes

Mundialista 1970

Nicolás Fuentes (Lima, 1941 - Callao, 2015) fue seleccionado desde 1965 hasta 1971. (Foto 1: Difusión / Foto 2: Getty Images)

En la línea de cuatro defensores en la selección de Didí, Nicolás Fuentes siempre estuvo presente en la banda izquierda. Apenas jugó seis años en la Selección Peruana, pero le bastaron para clasificar y jugar el Mundial de México 1970. De contextura delgada, tenía mucha seguridad y una gran capacidad de anticipar a los rivales. Sus 17 presencias le bastaron para ser el mejor en vestir la camiseta 5, número designado por su posición en la cancha.

No todo fue alegría en el proceso a México 1970. El árbitro venezolano Sergio Chechelev lo expulsó junto a Ramón Mifflin, en el partido ante Bolivia, siendo suspendidos por varios meses. La Federación Peruana de Fútbol, tras una larga lucha, logró que la sanción a ambos sea reducida y jueguen en la Copa del Mundo. El mollendino falleció en 2015.

Otras alternativas: Como un dato curioso, Germán Leguía vistió la camiseta 5 y Rubén Díaz, la 15, en el Mundial de España 1982, pero cuatro años antes, había sido a la inversa.

6

José Velásquez

Mundialista 1978 y 1982, campeón Copa América 1975

José Velásquez (Lima, 1952) jugó en la Selección Peruana desde 1972 a 1985. (Foto 1: Difusión / Foto 2: Getty Images)

El ‘Patrón’ se ganó bien su apodo. Fue un mediocampista defensivo con gran físico, juego aéreo, anticipación y todas las virtudes de un futbolista en su puesto. Quizás, estamos describiendo al mejor en la historia de la Selección Peruana en la primera línea de volantes. Para consolidar esta idea, se dio el lujo de anotar un gol en la Copa del Mundo, ante Irán en 1978. También podía jugar de defensa central.

Velásquez, como curiosidad, es el único futbolista en ‘hacerle una falta’ a un árbitro en Mundiales. En el partido ante Italia en 1982, el árbitro Walter Eschweiler dejó pasar un balón entre sus piernas sin percatarse que el ‘Patrón’ corría al frente suyo y chocaron. Debido a esto, el alemán cayó de cabeza al césped y sus tarjetas quedaron regadas producto del golpe. Tres años después, el volante vistió la bicolor por última vez, como capitán en una dolorosa derrota ante Chile. Sumó 82 partidos y 12 goles.

Otras alternativas: Ramón Mifflin fue un correcto volante en México 1970. El ‘Cabezón’ casi se pierde el torneo por una suspensión. El mundialista Miguel Trauco es titular indiscutible como lateral izquierdo hace cuatro años, sin complicaciones en su puesto.

7

Nolberto Solano

Capitán Eliminatorias 2010

Nolberto Solano (Callao, 1974) vistió la camiseta de la Selección Peruana desde 1994 hasta 2009. (Fotos: Getty Images)

Para muchos, nació en mala época. De exquisita pegada, ‘Ñol’ no siempre vistió la 7. Recién lo hizo desde las Eliminatorias al Mundial de 1998, un par de años después de su debut. Desde ahí, jugando aún como lateral derecho, se volvió en el mejor seleccionado con ese número en la espalda. No tuvo éxito colectivo en los cuatro procesos clasificatorios que jugó - en el último, hacia Sudáfrica, fue capitán -, pero sí anotó varios buenos goles y destacó en varios partidos.

Nolberto Solano pertenece a la generación que eternamente se le cuestionará el por qué su alto rendimiento en clubes de Europa no fue siquiera similar en la Selección Peruana. ‘Nobby’ jugó 95 partidos y anotó 20 goles con la camiseta blanquirroja, retirándose en la última fecha de la convulsionada Eliminatoria al Mundial 2010. Hubo un rumor que sería considerado a la Copa América de 2011, él mismo declaró que le encantaba la idea, pero no volvió a ser llamado.

Otras alternativas: Juan José Muñante fue un potente extremo derecho, ganándose el apodo del ‘Jet’. Marcó varios golazos y fue mundialista en 1978. Gerónimo Barbadillo, potente delantero, heredó su número en la Copa del Mundo de cuatro años después. Pero el primero en vestir la 7 de Perú en un Mundial fue Roberto Chale, clave en el empate en La Bombonera por su actuación.

8

César Cueto

Mundialista 1978 y 1982, campeón Copa América 1975

César Cueto (Lima, 1952) debutó por la Selección Peruana en 1972 y jugó por última vez en 1997. (Foto 1: Difusión / Foto 2: Getty Images)

Varios hinchas afirman que es el mejor futbolista peruano que han visto. De magistral pierna izquierda, Cueto hacía magia con el balón en su pies, siendo bautizado como el ‘Poeta de la zurda’. Autor de un golazo ante Escocia, demostrando su gran calidad, en la Copa del Mundo de 1978, tres años antes le bastó jugar un partido ante Bolivia para anotar otro buen gol y ser campeón de la Copa América. Que tome el balón era, indudablemente, ver a varios rivales en el camino y una gran técnica.

En 1997, la Federación Peruana de Fútbol celebró su 75 años derrotando a Colombia por 2-1 en un amistoso. A sus 42 años, 2 meses y 16 días, César Cueto se puso la camiseta de la Selección Peruana y se lució con dos pases gol en el Estadio Nacional de Lima. Con 41 minutos en la cancha, el ‘Poeta’ se convirtió en el futbolista con más edad en jugar por la bicolor. Perú esperó hasta 2018 para volver a jugar un partido con algún mundialista en cancha. Llegó a los 51 partidos y 6 goles en el combinado patrio.

Otras opciones: Juan Jayo fue el dueño de la primera línea de volantes en la primera década del 2000. ‘Triple Jota’ solo marcó una vez, que fue un golazo ante Chile en Santiago. José del Solar fue un embajador del balompié nacional en los 90. ‘Chemo’ tuvo varias idas y venidas con la bicolor, tantas que acabó vistiendo la camiseta 20. Christian Cueva fue una de las figuras en la clasificación al Mundial de Rusia 2018. En parte del proceso eliminatorio vistió la 10.

9

Paolo Guerrero

Mundialista 2018, finalista Copa América 2019

Paolo Guerrero (Lima, 1984) debutó en la Selección Peruana en 2004. (Fotos: Getty Images)

El mejor delantero en la historia de la Selección Peruana. Paolo Guerrero dejó el Perú en silencio, con 18 años, y así también fue convocado por primera vez en 2004. El Hernando Siles en la altura del La Paz fue testigo del ‘Depredador’ con la 9 en la espalda. Como si estuviera predestinado, nunca vistió otro número de camiseta en sus más de cien presencias. Es el ídolo de una generación que vio al Perú volver a una Copa del Mundo y una final de Copa América tras varias décadas. En ambos casos, fue el capitán.

Paolo Guerrero no es solo el goleador histórico de la Selección Peruana, con 39 goles, sino también el líder de todo un plantel. Sergio Markarián le dio la cinta de capitán por primera vez en la victoria ante Venezuela, por el tercer lugar de la Copa América 2011. Anotó tres veces en aquella tarde. Ricardo Gareca lo confirmó como dueño absoluto de la capitanía desde la Copa América Centenario. Además, es el único número 9 en anotar por Perú en un Mundial. No sabremos si después habrá otro delantero parecido, pero sí que quedará en la historia.

Otras alternativas: Pedro Pablo ‘Perico’ León anotó uno de los mejores goles de Perú en Eliminatorias. Lo hizo ante Argentina en 1969, sin embargo no existe video de este tanto. Julio César Uribe se vio obligado a vestir la 9 en el Mundial de España 1982. El ‘Diamante’ fue un volante exquisito.

10

Teófilo Cubillas

Mundialista 1970, 1978 y 1982, campeón Copa América 1975

Teófilo Cubillas (Lima, 1949) jugó por la Selección Peruana entre 1968 hasta 1982. (Foto 1: Getty Images / Foto 2: Difusión)

Es considerado el mejor futbolista peruana de la historia. Diez goles en tres Mundiales y un título de Copa América son marcas inigualables para cualquier integrante de la Selección Peruana hasta hoy. Didí vio sus cualidades y lo hizo debutar a los 21 años. Nadie imaginaba lo que vendría después, empezando con la clasificación a México 1970. Ganó el reconocimiento como mejor jugador joven de ese torneo. Fue la gran figura de la década más gloriosa de nuestro combinado patrio. Cosas del destino hicieron que vista la 10, al ser el primer atacante por izquierda.

Como toda figura, fue el blanco de todas las críticas en la época. Teófilo Cubillas fue el tema en discusión previo a España 1982, básicamente, si debía ser convocado o no. Participó en el debut eliminatorio, para luego ausentarse en los tres partidos restantes. Perú mostró su mejor rendimiento sin él, aun así fue titular en la cita mundialista. En la dolorosa goleada ante Polonia puso fin a su etapa como seleccionado, con 81 partidos y 26 goles. Fue el artillero histórico hasta 2016, pese a que su último gol fue en 1978, superado por Paolo Guerrero.

Otras alternativas: Roberto Palacios debe ser el futbolista más querido por los hinchas. No existe un solo fanático que no haya gritado un ‘Chorrigolazo’ o no sienta alguna identificación con él. Lástima que nunca llegó a una Copa del Mundo pese a jugar en cinco procesos eliminatorias.

11

Juan Carlos Oblitas

Mundialista 1978 y 1982, campeón Copa América 1975

Juan Carlos Oblitas (Mollendo, 1951) fue convocado desde 1973 hasta 1985. (Fotos: Getty Images)

El ‘Ciego’ supo ser protagonista de uno de los mejores partidos de la Selección Peruana. Anotó el gol en el triunfazo ante Francia en el mismísimo Parque de los Príncipes en 1982. Jugaba de puntero izquierdo, destacando en su posición. Fue titular en los Mundiales de Argentina y España, así como en el título de la Copa América 1975. Además, es el autor del gol de nuestro último triunfo peruano ante Argentina por Eliminatorias.

Como la mayoría de su generación, se retiró como seleccionado tras la eliminación a México 1986. Luego de esto, hubo un bajón en el rendimiento de nuestro combinado patrio, que duró varios años. Juan Carlos Oblitas es el único de esta lista que jugó y dirigió a la Selección Peruana. Acumuló 64 partidos con 11 goles como futbolista bicolor.

Otras alternativas: Juan Seminario pudo ser el mejor seleccionado de la historia, pero luego de anotarle tres goles a Inglaterra, en 1959, dejó de ser convocado por el simple hecho de jugar en el exterior. Usó esa camiseta por ser el wing izquierdo. Alberto Gallardo fue una de las figuras de Perú en la Copa del Mundo de 1970.

12

Otorino Sartor

Mundialista 1978, campeón Copa América 1975

Otorino Sartor (Lima, 1944) tapó por la Selección Peruana entre 1966 a 1979. (Fotos: Difusión)

El paso de Sartor como seleccionado es muy curioso. Debutó en 1966, pero no fue convocado a México 1970. No se consolidó como titular hasta la Copa América de 1975, que campeonó Perú. El destino parecía que le había separado este premio, pues no volvió a ser inicialista. No jugó un solo minuto en Argentina 1978. Luego de esta etapa de gloria, dejó de ser llamado un año después.

Cuando parecía que podía seguir como titular, los argentinos Ballesteros y Quiroga se nacionalizaron peruanos, ganándole el puesto. Como anécdota, nunca fue campeón de Primera División. Jugó 27 partidos por la Selección Peruana en trece años.

13

Renato Tapia

Mundialista 2018, finalista Copa América 2019

Renato Tapia (Lima, 1995) jugó por primera vez por la Selección Peruana en 2015. (Fotos: Getty Images)

Hablar del paso de Renato Tapia en la Selección Peruana es igual a contar el proceso de Ricardo Gareca. El ‘Cabezón’ hizo su estreno en el primer partido del ‘Tigre’ como entrenador del combinado patrio. Fue titular con tan solo tenía 19 años y ese mismo 2015 hubiera jugado el Sudamericano Sub 20 si hubiera recibido permiso del Twente.

Vistió la camiseta 20 en su primer partido, la 24 en el segundo y tercero, para usar la 13 desde el cuarto encuentro, su debut en Eliminatorias. Es el dueño de la primera línea de volantes, destacando como un correcto volante de marca. Fue el menor entre los convocados de Perú en Rusia 2018 (22 años) y once meses después fue capitán por primera vez.

Otras alternativas: Previo al Mundial de 1978, Marcos Calderón buscó evitar usar la camiseta 13 por un tema de cábala. La FIFA le dijo que no y el ‘Oso’ decidió que la utilice Juan ‘Papelito’ Cáceres, el tercer arquero.

14

Julio Meléndez

Campeón Copa América 1975, Capitán en clasificación al Mundial 1978

Julio Meléndez (Lima, 1942) fue seleccionado entre 1965 hasta 1977. (Fotos: Difusión)

Es considerado uno de los mejores defensas en la historia de la Selección Peruana. La clasificación de Perú a México 1970 coincidió con su paso por Boca Juniors. En aquellos años, los futbolistas en el exterior no eran convocados y no fue parte del plantel. Aun así, fue a recibir a la delegación bicolor al aeropuerto de Buenos Aires. Fue titular y una de las figuras en le título de la Copa América 1975.

Marcos Calderón decidió darle la cinta de capitán en el proceso rumbo a Argentina 1978. La noche en que Perú accedió al triangular final, Francisco Morales Bermúdez, presidente de la República, bajó a la cancha, se puso su camiseta y cantó el himno nacional. Finalmente, el ‘Negro’ no fue a la Copa del Mundo. Fue convocado hasta 1977, sumando 35 presencias.

Otras alternativas: Claudio Pizarro debe ser el seleccionado más controvertido en tiempos modernos. Usó la 14 desde 2003, mismo año en que fue nombrado capitán por primera vez. Cada fiasco del seleccionado que formó, que tuvo pocos buenos resultados, eran atribuidos a él.

15

Rubén Díaz

Mundialista 1978 y 1982, campeón Copa América 1975

Rubén Díaz (Lima, 1952) jugó por la Selección Peruana desde 1972 hasta 1985. (Foto 1: Difusión / Foto 2: Getty Images)

El ‘Panadero’ Díaz es otros de los más grandes defensores que vistieron la camiseta de la Selección Peruana. Estuvo a la altura para jugar junto a Héctor Chumpitaz y tomar su relevo como capitán en el Mundial de España 1982. Hizo que no se extrañe tanto a Nicolás Fuentes en esa posición. Fue uno de los debutantes en el efímero proceso de Lajos Baroti que más destacó en los años siguientes.

El ‘Panadero’ fue el segundo de los tres capitanes que anotó para Perú en la Copa del Mundo. Lo hizo ante la mismísima Italia, que semanas después saldría campeón. Se despidió también en 1985, junto a casi todos los de su generación como ya se mencionó, luego de quedarnos sin chances de clasificar al Mundial de México al año siguiente. Acumuló 89 presencias y dos goles.

Otras alternativas: Christian Ramos formó un bloque defensivo envidiable junto a Alberto Rodríguez entre 2016 y 2018. La ‘Sombra’ se ganó un lugar y lo supo aprovechar.

16

Jorge Olaechea

Mundialista 1982

Jorge Olaechea (Lima, 1956) jugó por la Selección Peruana desde 1979 hasta 1989. (Foto 1: Difusión / Foto 2: Getty Images)

Un defensor más que lo hizo bien. El ‘Mango’ no fue titular en la eliminatoria, pero sí en el Mundial de 1982, destacando en la banda izquierda. Años después jugó de central y hasta volante, sin desentonar en ambas posiciones. También dijo presente en dos procesos clasificatorios más y cuatro ediciones de la Copa América, dos de estas semifinalista.

Pero su historia con la bicolor no tuvo un final feliz. Con Perú ya sin opciones de clasificación, Olaechea se negó a viajar a Montevideo para jugar el último partido del fallido camino a Italia 1990. La Federación Peruana de Fútbol lo suspendió por cinco años. Nunca más volvió a vestir la camiseta nacional, quedándose en 60 partidos y un par de anotaciones.

17

Jefferson Farfán

Mundialista 2018, finalista Copa América 2019

Jefferson Farfán (Lima, 1984) debutó en la Selección Peruana en 2003. (Fotos: Getty Images)

La mejor versión de la ‘Foquita’ la vimos, sin lugar a dudas, con ese número en la espalda. Debutó con la 7, a sus 18 años, pero fue con la 17 que la ‘rompió’ en las Eliminatorias a Alemania 2006. Pese al fracaso de la Selección Peruana, anotó siete goles y quedó segundo en la tabla de artilleros, solo a tres del mismísimo Ronaldo. Su futuro pintaba brillante. Quedó al margen desde la cuarta fecha del proceso siguiente debido a una inconducta.

Sergio Markarián lo volvió a llamar en 2010, respetando la camiseta 17. La última vez que lo vistió fue en una derrota ante Panamá, que generó otra suspensión para el delantero por escaparse de la concentración. Al año siguiente regresó y heredó la 10 del ‘Chorri’ Palacios, que es su dorsal hasta hoy. Así anotó el gol que clasificó a la bicolor a Rusia 2018.

Otras alternativas: Luis Advíncula es considerado uno de los mejores laterales derechos de nuestro combinado patrio. ‘Bolt’ empezó como delantero con la 16, pero desde el inicio de la ‘Era Gareca’ le sumó un número al dorsal.

18

Eduardo Malásquez

Mundialista 1982

Eduardo Malásquez (Lima, 1957) jugó por la Selección Peruana desde 1979 hasta 1987. (Foto 1: Difusión / Foto 2: Getty images)

Eduardo Malásquez no jugó un solo minuto en las Eliminatorias y Mundial de España 1982, pero su mejor carta de presentación llegó después. Su capacidad para 'driblear’ y dejar en el camino a los defensores rivales para anotar se bautizó como la ‘Malasqueña’. “En Surquillo, donde yo empecé a jugar había montículos de tierra. En ese momento las calles no estaban pavimentadas. Te encontrabas con mil dificultades", le contó a Depor.

El ‘Flaco’ estuvo solo ocho años en la Selección Peruana, aun así le alcanzó para quedar como uno de sus mejores exponentes. Dejo de participar tras la Copa América de Argentina 1987, para muchos, el inicio del recambio de la bicolor que ya dejaba atrás su época dorada. Una etapa en la que Malásques dijo presente. Jugó 34 partidos y anotó tres goles.

19

Yoshimar Yotun

Mundialista 2018, finalista Copa América 2019

Yoshimar Yotun (Callao, 1990) fue convocado por primera vez en 2011. (Fotos: Getty Images)

Empezó de extremo izquierdo, luego pasó a ser lateral para consagrarse como volante mixto. Yoshimar Yotun fue una de las apuestas de Sergio Markarián. Tan solo con tres partidos ya era dueño de la 19, mismo número que viste hace casi una década. Para muchos hinchas, es posible imaginar un once de la bicolor sin él, ya que es la conexión entre la defensa y los atacantes. Su aporte es importante en búsqueda de los contragolpes.

Pero no la pasó tan bien en el inicio de la ‘Era Gareca’. Para el ‘Tigre’, sus laterales zurdos eran Juan Vargas y Jair Céspedes, así que ‘Yoshi’ tuvo que esperar pacientemente su chance. Aun así, no había dejado de ser convocado, pues habían otros planes para él. En el triunfo ante Ecuador en Lima, jugó de titular junto a Renato Tapia y no dejó más el puesto. Está en el once titular que diremos siempre de memoria en Rusia 2018.

Otras alternativas: Hasta el gol de Paolo Guerrero a Australia, Guillermo La Rosa, potente delantero, era el último futbolista peruano en anotar en la Copa del Mundo. Lo hizo ante Polonia en 1982.

20

Hugo Sotil

Mundialista 1970 y 1978, campeón Copa América 1975

Hugo Sotil (Ica, 1946) jugó por la Selección Peruana entre 1970 a 1979. (Foto 1: Getty Images / Foto 2: Archivo GEC)

Llegó a pedido de los hinchas. Mientras Perú disputaba las Eliminatorias a México 1970, un joven Hugo Sotil la rompía en Deportivo Municipal. Incluso, recibió la camiseta del ‘Diablo’ Drago, de sus propias manos, para elegirlo como su sucesor. Didí decidió escucharlos y lo llamó seis meses antes de la Copa del Mundo, quedándose en el equipo. Su ingreso ante Bulgaria fue preciso para remontar y conseguir nuestro primer triunfo en Mundiales. Recibió la camiseta 20 por ser delantero derecho.

Perú debía jugar ante Colombia por la final de la Copa América en Caracas. Hugo Sotil no había jugado un solo minuto del torneo ya que tenía trabas para dejar al FC Barcelona. Previo a la definición, apareció en la concentración, jugó, marcó el gol del histórico título y se regresó a España. No le dieron tiempo ni de pasar por Lima para celebrar con los suyos. Fue un verdadero héroe. Tuvo 62 presencias con 18 goles.

Otras alternativas: Edison Flores debe ser el futbolista más querido por los actuales hinchas de la blanquirroja. ‘Orejas’, para muchos, representa al ‘nuevo jugador peruano’ gracias a su buen juego, disciplina y goles.

21

Ramón Quiroga

Mundialista 1978 y 1982

Ramón Quiroga (Rosario, 1950) jugó por la Selección Peruana desde 1977 hasta 1985. (Foto 1: Getty Images / Foto 2: Difusión)

El también arquero argentino Humberto Ballesteros se nacionalizó antes, pero Ramón Quiroga llegó más lejos. Tapador de penales por experiencia, hasta en Mundiales, el ‘Loco’ está entre los mejores arqueros de la historia del Perú, más allá de ver la luz en otro país. Incluso fue llamado para los play off de las Eliminatorias a México 1986, en donde se despidió de la bicolor al tomar el lugar de un desafortunado Eusebio Acasuzo.

Quiroga estuvo en el ojo de la tormenta en la terrible goleada de 6-0 de Argentina a Perú en la Copa del Mundo de 1978. La albiceleste jugaba de local y necesitaba golear para llegar a la final. Al frente tenía a un arquero nacido allí, quien, pese a no tener responsabilidad directa en ningún gol, publicó una carta de disculpas días después. Aun así, estuvo entre los señalados como ‘culpables’ en un debate que hasta hoy continúa.

22

Oswaldo Ramírez

Mundialista 1970, campeón Copa América 1975

Oswaldo Ramírez (Lima, 1947) jugó por la Selección Peruana desde 1969 hasta 1982. (Fotos: Difusión)

¿El segundo tiempo de un partido de fútbol te puede cambiar la vida? Si le preguntan a Oswaldo Ramírez, definitivamente dirá que sí. Fue titular en un partido oficial por primera vez cuando Perú buscó la clasificación a México 1970 en La Bombonera. La lesión de Alberto Gallardo obligó a Didí a jugársela por él y no defraudó: anotó los dos goles que nos llevaron a la cita mundialista. Se convirtió en un héroe nacional en tan solo unos minutos. Cinco años después, fue campeón de la Copa América.

‘Cachito’ vestía la camiseta 22 al ser suplente del delantero izquierdo y, obviamente, no dejó de usarla. Pese a ser considerado un ícono, Marcos Calderón lo dejó fuera de Argentina 1978. El atacante tuvo un reconocimiento y jugó, de manera simbólica y como despedida, durante diez minutos en un amistoso ante Chile en 1982. Llegó a anotar 17 goles en 57 presencias.

¿Y el resto de números?

No está de más mencionar que la camiseta 23 es un número nuevo para la Selección Peruana. Se usó de manera oficial recién en este siglo, en el camino al Mundial de 2002. Andrés Mendoza jugó los noventa minutos ante Argentina en Lima con ese número en la espalda. Pedro Aquino es el único futbolista nacional en vestirla por Mundiales.

En esa mismo proceso clasificatorio se estrenó la camiseta 24 en partidos oficiales con el argentino naturalizado peruano Gustavo Tempone. En el plantel actual, Cristian Benavente se adueñó de ese número, según él por su admiración a Kobe Bryant. Al medio, se jugó la Copa América de Colombia, en la que estrenó dicho dorsal. Julio García vistió la 25 en la ruta hacia Alemania 2006. Desde Brasil 2014, la FIFA obligó a las selecciones a vestir del 1 al 23, lo mismo sucede en Copa América.

Fue en la Copa América de 1952 en que la bicolor vistió por primera vez números, en aquel entonces solo iban a la espalda casi de forma artesanal. Lo normal era que salgan a la cancha del 1 al 11, y el dorsal correspondía a su posición en la cancha: el arquero era el 1, defensa derecho 2, izquierdo 3 y así sucesivamente hasta el 11, que correspondía al alero izquierdo.

A partir de la década de 1970 comenzó a ser más libre y, con los cambios ya permitidos en torneos FIFA, comenzó a ser normal ver hasta el 22. Luego, desde mediados de 1980 se introdujo el número al short y a finales de ese decenio, era obligatorio llevarlo en el pecho. Algunas costumbres quedaron, como la 1 al portero o la 9 al delantero centro y otras, simplemente por el paso de los años, se perdieron.

Rusia 2018 es el primer Mundial en que Perú tuvo un seleccionado con la camiseta 23. El elegido fue Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)