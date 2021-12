La Selección Peruana hizo oficial su convocatoria de futbolistas del torneo local para lo que serán sus duelos amistosos ante Panamá (16/01) y Jamaica (20/01) en el Estadio Nacional, como parte de su preparación con miras a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: se viene la fecha doble contra Colombia (Barranquilla) y Ecuador (Lima).

El equipo nacional esperará obtener algunos permisos especiales para poder contar con algunos elementos que no militan en la Liga 1. Sin embargo, al no ser una fecha FIFA, esto dependerá de las intenciones de los equipos de cada elemento, los mismos que tendrán la decisión de ver si les permiten jugar o no.

En ese sentido hay algunos jugadores “extranjeros” invitados a los entrenamientos de la Selección Peruana que se desarrollan en la Videna, entre los que figuran Pedro Gallese, Alexander Callens, Edison Flores, Marcos López, Sergio Peña, Yordy Reyna, Andy Polo y Yoshimar Yotún.

Cabe destacar que Paolo Guerrero también entrena con el equipo peruano, pero sigue en la parte final de su recuperación, por lo que no podrá ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca para los duelos ante los equipos que pertenecen a la CONCACAF.

La Selección Peruana dio a conocer su nómina oficial

Se confirmaron los amistosos contra Panamá y Jamaica, a realizarse el 16 y 20 de enero, respectivamente (se jugarán en el Estadio Nacional). Frente a ello, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados del torneo local para estos primeros exámenes.

Los nombres que aparecen en lista son José Carvallo, Ángelo Campos; Aldo Corzo, Jhilmar Lora, Christian Ramos, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Renzo Garcés, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Oslimg Mora; Alex Valera y Jefferson Farfán.





