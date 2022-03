El último domingo, Boca Juniors logró imponerse, por la mínima diferencia, a River Plate en una nueva edición del superclásico de Argentina. En él, hubo presencia de dos jugadores de la Selección Peruana (Carlos Zambrano y Luis Advíncula), quienes demostraron un nivel óptimo y aportaron su granito de arena para el triunfo Xeneize en el Monumental.

Según los datos de SofaScore, ‘Bolt’ disputó 45 minutos con la azul y oro, completando el 62 % de pases precisos en el duelo durante su estadía en el gramado de juego. Además de ello, ganó cinco de los siete duelos que se le presentaron, realizando dos despejes y seis recuperaciones de balón.

Por el lado de Carlos Zambrano, el zaguero de la Selección Peruana sí pudo completar los 90 minutos del superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Obteniendo el 52 % de efectividad en sus pases, tres despejes, siete recuperaciones y tres de siete duelos ganados ante el ‘Millonario’, colaborando con el cero en arco propio tras grandes intervenciones.

Con ello, ambos jugadores llegarán con ritmo y con un nivel importante para lo que será el Perú vs Uruguay, encuentro en el que los incaicos se jugarán mucho más que tres puntos. Si bien la titularidad de ambos no está confirmada, Ricardo Gareca los suele tener en consideración, por lo que no sería una sorpresa verlos ante los ‘Charrúas’ desde el arranque.

Los números de Zambrano y Advíncula en el Boca - River.

Todo va quedando listo para el Perú vs. Uruguay

La Selección Peruana se ubica en el quinto puesto (zona de repechaje) con 21 puntos, mientras que Uruguay cuenta con 22 unidades y se posiciona en la cuarta casilla. Por eso, el duelo en Montevideo es vital para decidir cuál equipo tiene más opciones de clasificar de manera directa a Qatar 2022.

El Perú vs. Uruguay se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes. Tras ello, la Selección Peruana regresará a Lima para recibir a Paraguay el siguiente martes 29 de marzo, a las 6:30 p. m., buscando su boleto para la próxima cita mundialista de Qatar.





