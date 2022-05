Un motivo para mirar el futuro cercano con optimismo. Luis Abram compartió una postal en la que comunicó que fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa, luego de la fractura que el defensa de la Selección Peruana sufrió cuando defendía la camiseta de Cruz Azul.

El zaguero incaico llegó a préstamo al conjunto mexicano, el mismo que quedó más que contento con su performance dentro del campo de juego, lo mismo que ha permitido que los directivos se encuentren analizando la extensión de su contrato en la ‘Máquina Cementera’.

Luis Abram es uno de los habituales convocados de la Selección Peruana, por lo que el comando técnico de Ricardo Gareca aguardará su pronta recuperación para volver a tomarlo en cuenta para los próximos desafíos que se le vienen al conjunto blanquirrojo.

Luis Abram fue operado con éxito de la nariz. (Captura)

¿Cómo fue la lesión de Luis Abram?

Nico López había sido uno de los más peligrosos en la ofensiva de Tigres UANL, por lo que era buscado constantemente por sus compañeros. Precisamente, cuando el reloj se acercaba a los 56 minutos, Javier Aquino envió un potente saque lateral hacia el área, donde se ubicaba el uruguayo.

No obstante, la habilitación no llegó a destino, dado que Luis Abram supo anticipar y ganó de cabeza, pero el desenlace no fue positivo para sus intereses. Al momento de pelear por la pelota dividida, el ‘Diente’ no pudo frenar su pierna izquierda y pateó directamente al defensor peruano en el rostro.

El zaguero cayó abruptamente sobre el césped y el futbolista uruguayo fue a ayudarlo, aunque eso no evitó que el árbitro Fernando Hernández Gómez le muestre la cartulina amarilla. De inmediato ingresó la asistencia médica, puesto que el jugador de Cruz Azul había sufrido un corte y presentaba sangrado. Había preocupación en el Estadio Azteca.





