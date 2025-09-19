Lo que se venía hablando desde hace algunos días, hoy se hizo realidad cuando la Federación Peruana de Fútbol confirmó que Manuel Barreto será el encargado de dirigir los próximos partidos de la Selección Peruana en los amistosos que tiene pendiente para este 2025. Si bien, se busca empezar un nuevo proceso con miras a lo que será el próximo proceso clasificatorio, muchos esperaban ya conocer al estratega que será la cabeza de dicho proyecto. Sin embargo, el respaldo recae en el dirigente que hace algunos meses ya hablaba sobre esta posibilidad.

En mayo de este año, la FPF confirmó que la ‘Muñeca’ sería el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores, encargándose de desarrollar el fútbol base en las selecciones de categorías inferiores, además de elegir a los estrategas para cada una de ellas. Si bien, su trabajo se reducía a eso, los constantes traspiés de la ‘Bicolor’ no dejaban claro las funciones de los nuevos ingresos.

Con la llegada de Jean Ferrari, que tiene el puesto de Director de Fútbol, y la salida de Óscar Ibáñez, quedó en el aire el conocer al siguiente elegido para tomar las riendas de la Selección Peruana, pero con la posibilidad de que otro interino del ámbito local sea el encargado. Fue así que Manuel Barreto terminó siendo el que ganó esa posición.

Manuel Barreto es el nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. (Crédito: Mario Zapata, GEC).

Pero, ¿Cómo llega Manuel Barreto a esta posición?. Hace cuatro meses atrás, durante su presentación oficial, el hoy entrenador del combinado nacional ya había hablado sobre la posibilidad de asumir un cargo de estratega en alguna selección peruana, a lo que no negó que podría asumir dicha posibilidad de ser necesario.

“Mi vínculo es a largo plazo, entendemos que todo proyecto requiere tiempo. Tenemos ciertas urgencias: volver a reactivar las selecciones. Si tendré que encargarme de una selección, lo haré. Hay mucho trabajo por hacer y desarrollar, es algo que aún estoy evaluando. Al tener doble rol, es algo que voy a tener que evaluar”, apuntó.

Días después, en una entrevista con RPP, volvió a reafirmar su interés de tener este cargo. Cuando se le consultó si podía volver a dirigir, este respondió: “Si en algún momento, si vida te lleva a donde te lleva se puede ver”, aclarando también que estaría dispuesto a ocuparse de la Sub-15 pero que se había quitado campeonatos de dicha categoría.

TE PUEDE INTERESAR