En un enfrentamiento amistoso en el Estadio Monumental, la Selección Peruana empató 0-0 frente a Paraguay, un encuentro que formó parte de los preparativos de la bicolor para la próxima Copa América en Estados Unidos. A diferencia de los duelos previos contra Nicaragua y República Dominicana, el conjunto ‘Albirrojo’ presentó un reto considerable, mostrándose competitivo en Lima. Al concluir el compromiso, Marcos López, quien estuvo en el campo poco más de una hora, reflexionó sobre su actuación y, claro, la del equipo, además de compartir las expectativas del grupo para el torneo continental.

El lateral izquierdo de 24 años, que juega para el Feyenoord de la Eredivisie, expresó que su actuación, de apoyo en la defensa y en la ofensiva, estuvo en consonancia con las directrices del ‘profe’ Jorge Fossati. Se mostró satisfecho con la posición que ocupa actualmente, aunque reconoció la necesidad de seguir mejorando y afirmó sentirse en el camino correcto.

“Dentro de todo, las cosas salieron como quería el comando técnico, y, obviamente, estoy feliz en la posición que estoy. Creo que a nivel defensivo, me complementé bien con Callens, y dentro de lo que pude llegar, creo que ocasionamos un par de claras; obviamente, hay que tener más tranquilidad de tres cuartos de cancha hacia el final. Y nada, me toca seguir mejorando, creo que voy bien, y es así el fútbol, hay que seguir para adelante”, manifestó López.

El seleccionado indicó que, a pesar del dominio del esférico y las oportunidades del rival, la ‘Blanquirroja’ logró mostrar su capacidad: “Si bien es cierto, Paraguay de vez en cuando tuvo la ocasión de balón, pero tuvimos un par de contraataques que podría ser interesante si lo hubiéramos terminado mejor. El equipo se paró bien, cuando tuvo la pelota creo que trato de jugar y después buscar los espacios adelante. Nos sentimos bien y dejamos una buena sensación”.

No obstante, al ser interrogado sobre los pocos disparos a portería, Marcos explicó que el estilo de juego a veces exige defenderse; sin embargo, destacó que estuvieron preparados para el contraataque y mostraron una mejora notable en el segundo tiempo con más aproximaciones al arco.

Finalmente, el lateral señaló que no se va completamente satisfecho, pero, a la vez, se siente alentado al ver cómo el equipo se está consolidando en su sistema de juego. Confía en que para el torneo continental tendrán todo más claro y definido: “Dentro de todo, no me voy conforme, pero me voy feliz porque el sistema de juego lo vamos agarrando poco a poco de la mejor manera y contra El Salvador, que es el próximo partido, creo que el equipo va a salir aún más fuerte y para la Copa América va a dejar las cosas más claras”, concluyó.

Perú: lo que se le viene

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos, específicamente a Filadelfia, para medirse con El Salvador en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América 2024, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. ¡Imperdible!

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero

Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva

Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

Perú enfrentó a Paraguay en el Monumental como parte de su preparación para la Copa América 2024. (Foto: Prensa FPF)





