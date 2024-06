La Liga 1 2024 ha entrado en receso -por lo que será el desarrollo de la Copa América-; sin embargo, el mercado de fichajes ya ha comenzado a moverse de cara al Torneo Clausura. Con el objetivo de reforzar sus plantillas, una de las prioridades siempre estará en mirar hacia el exterior para buscar fichajes. Aunque lo real es que a estas alturas de la temporada, la lista de equipos que aún conservan un cupo de contrataciones foráneas está muy limitada. En medio de ese contexto, Depor te da a conocer cinco futbolistas peruanos -nacidos en el exterior- que podrían llegar a la Liga 1, ya sea porque se encuentran libres, están por finalizar contrato o aún no definen su situación con su club actual.

En este grupo resalta Jean Pierre Rhyner, quien en su momento fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca en el anterior proceso rumbo a Qatar 2022. Además, figura Gonzalo Aguirre, hasta hace poco futbolista de Sporting Cristal pero que pertenece a Nueva Chicago de Argentina.

Si hay un dato a resaltar es que, salvo Rhyner, todos los demás tienen edades que oscilan entre los 19 y 22 años. Incluso, más allá de Aguirre, también encontramos a otros jugadores que ya jugaron en nuestro país, como es el caso de Robin Wildhaber y Colin Breen McGinnity. El primero lo hizo en UTC en 2022, pero el segundo no pudo debutar en Juan Aurich este año, dado que a los chiclayanos no le otorgaron la licencia para participar en la Liga 2.

Nombre País de nacimiento Club actual o último club Edad Posición Jean Pierre Rhyner Suiza FC Schaffhausen (Suiza) 28 Defensa central Gonzalo Aguirre Argentina Nueva Chicago (Argentina) 21 Mediocampista defensivo Robin Wildhaber Suiza FC Bosporus (Suiza) 22 Lateral izquierdo Colin Breen McGinnity Estados Unidos Juan Aurich (Perú) 19 Extremo Alex Massa Canadá Kajaanin Haka (Finlandia) 20 Mediocentro

Jean Pierre Rhyner

Tras dos temporadas, Jean Pierre Rhyner acaba de finalizar su contrato con el Schaffhausen de la Segunda División de Suiza. Con dicho club llegó a completar 43 partidos, siendo titular en el 74 % de los duelos en los que estuvo disponible. Aunque el rendimiento del equipo no fue el mejor, pues terminó en la penúltima posición; es decir a un puesto de perder la categoría. Es por ello, que dicha institución decidió no renovar el vínculo con el defensa suizo-peruano.

Desde hace un par de mercados se viene hablando de la posibilidad de que Rhyner pueda llegar a la Liga 1. Incluso, el año pasado sonó alrededor de Alianza Lima para el Clausura. Esto no se llegó a concretar, aunque no debería sorprender si llega para este torneo. Sobre todo sabiendo que es un futbolista con experiencia y con ganas de mostrarse en el fútbol local para volver a ser considerado en la Selección Peruana.

Temporada Club PJ Titular 2023-2024 Schaffhausen 18 17 2022-2023 Schaffhausen 25 25

Gonzalo Aguirre

Hace poco estuvo en nuestro país vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. Su salida de tienda celeste no se dio de la mejor manera, entrando en un fuego cruzado de declaraciones con el hoy cesado Enderson Moreira. Lo que quedó claro es que no se llegó a un acuerdo para la compra de su pase por parte de los rimenses, con quienes no jugó ningún duelo en esta temporada.

Su actualidad está en Nueva Chicago, el club dueño de su pase. El conjunto argentino lo tiene considerado para la siguiente etapa de la Primera Nacional (Segunda División), aunque el futbolista también estaría evaluando llegar nuevamente a suelo peruano, pero aún no se conocen los nombres de los equipos que lo tienen en la mira. Sin duda, venir a Perú lo podría tomar como una revancha para demostrar sus mejores credenciales en el campo de juego.

Gonzalo Aguirre fue fichado por Sporting Cristal en 2023. (Foto: GEC)

Robin Wildhaber

Robin Wildhaber nació en Suiza pero tiene nacionalidad peruana. Desde muy pequeño jugó en Young Boys y Basilea. Dado su destacado desempeño en el fútbol helvético fue contactado en 2019 por la FPF, pero no se llegó a más. Acaba de culminar su vínculo con el FC Bosporus de la quinta división de Suiza, disputando 12 partidos y marcando un gol. Ya sabe lo que es jugar en la Liga 1, ya que en 2022 llegó a UTC pero apenas sumó un partido porque en su debut sufrió una fuerte lesión en la rodilla. Con 22 años, aún podría tener una nueva oportunidad en el certamen local.

Robin Wildhaber jugó en UTC en 2022. (Foto: Luis Padilla)

Colin Breen McGinnity

Nacido en Estados Unidos, formó parte del FC Schalke 04 ISA de ese país. Este año llegó para ser parte de Juan Aurich, pero debido a la prohibición de disputar la Liga 2, no debutó en el fútbol peruano. Sin embargo, dada su juventud y formación en suelo norteamericano, varios equipos nacionales ya han mostrado interés en contar el extremo de 19 años.

Colin McGinnity (2004) - FC Schalke 04

Alex Massa

Tiene hasta tres nacionalidades: peruana, canadiense y portuguesa. La mayor parte de su carrera la desarrolló en el país luso, pasando por las inferiores del Gil Vicente, Casa Pía AC y Estoril. También tuvo experiencia en España y a principios de este año finalizó su contrato con el Kolmonen Pohjoinen de Finlandia. Puede desempeñarse como mediocentro o extremo por las bandas. Cuenta con papeles peruanos gracias a la nacionalidad de su padre.

▪️ Alex Massa(2003) es nuevo jugador de Kajaanin Haka,equipo de la cuarta división de Finlandia.🇫🇮 pic.twitter.com/5EQ1joy9Rg — Peruanos En El Mundo (@peruanos_mundo) August 3, 2023





