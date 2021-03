Los jugadores de la Liga 1 culminaron su segundo microciclo con la Selección Peruana. Entre ellos estuvo Martín Távara, quien se mostró optimista por la segunda convocatoria, donde ha tenido la oportunidad de charlar con Ricardo Gareca y ver qué aspectos debe mejorar para ser llamado.

“Me siento muy bien para mi club como para la selección. Me fui muy contento la verdad con el gol que hice en la práctica, ahora el ‘profe’ me pide que haga recorridos, que me muestre más y que creo que estoy convencido de poder hacerlo”, sostuvo en diálogo para las redes de la ‘bicolor’.

Aunque sabe que la decisión final no depende él, sino del equipo que acompaña al estratega argentino, está seguro de que seguirá dando lo mejor de sí para ser considerado en los próximos duelos por Eliminatorias. “El comando técnico decide, creo que mi mentalidad es estar dentro de la lista primero y luego poder luchar por estar en el once”, dijo.

Durante la entrevista, manifestó su admiración por Pedro Aquino y Renato Tapia, quienes vienen brillando en América de México y Celta de Vigo, respectivamente. Esto, debido a que enseñan a otros compatriotas que juegan como volantes a seguir su ejemplo.

“Aquino y Tapia son dos jugadores muy, muy admirados por cada uno de los futbolistas peruanos que se desempeñan en esa posición, más que todo, por la campaña que están teniendo ahora. Nos motiva hacer bien las cosas”, confesó el mediocampista de Sporting Cristal.

Este fin de semana, se enviarán las misivas a los diferentes clubes donde militan los jugadores nacionales, que hayan sido considerados para las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias. Mientras que el viernes 12, en conferencia de prensa virtual, se conocerá la nómina que viaje a La Paz para chocar contra Bolivia y luego regrese a Lima para medirse ante Venezuela.





