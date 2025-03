La Selección Peruana no pasa por el mejor momento: últimos en las Eliminatorias al Mundial 2026 con siete puntos, a seis de la zona de repechaje, ocupada por Bolivia con trece. Sumado a este panorama, inició una nueva era -interina- en la dirección técnica con la llegada de Óscar Ibáñez. Pensando en la próxima fecha doble (ante Bolivia y Venezuela), el estratega convocó a 28 futbolistas para la nómina oficial, pero también eligió a algunos jóvenes como sparring en entrenamientos, entre ellos destaca la presencia de Maxloren Castro, jugador de Sporting Cristal. Precisamente, el extremo de 17 años habló sobre su momento profesional y cómo se vive la interna.

“El ambiente siempre ha sido bueno, los grandes siempre nos dan referencias para los más chicos”, dijo el futbolista a los medios de comunicación. Además, contó que habló personalmente con Óscar Ibáñez quien le “pidió que trabaje bien y espere la oportunidad”. Cabe recordar que, en la era de Jorge Fossati, Castro también entrenó como invitado con el plantel de la selección mayor.

Maxloren Castro sumó una experiencia importante al entrenador con la selección absoluta. (Foto: ITEA Sports)

En aquella ocasión, el uruguayo brindó motivos de su inclusión: “Lo queremos seguir llevando con los cuidados que, a nuestro entender, necesita un chico de su edad. Por otro lado, él está haciendo un trabajo con la Sub 20, una categoría mayor. Y si en el correr de la semana, se le necesita, pasará de invitado a convocado. Tenemos que estar seguros, porque esto no se trata de simpatía ni de querer ser el que lo descubrió. No me parece que esté bueno amontonar jugadores en las mismas posiciones”.

Por otro lado, también destacó su nombre entre otros futbolistas Sub-20: “Hay otros chicos con proyección, pero no al igual que Maxloren. Lo comprobamos en septiembre, cuando pasó de entrenar con los juveniles a trabajar con los mayores, y prácticamente es el mismo. Esa es la principal virtud a pesar de su edad”.

Maxloren Castro y los futbolistas sparring en Videna

Desde el día lunes, Maxloren Castro se encuentra en la Villa Deportiva Nacional (Videna) junto a otro grupos de jugadores: Juan Gonzáles Peña, Jeferson Nolasco de Sport Boys, Ian Wisdom (Sporting Cristal), Edu Villar (Sport Huancayo), D’Alessandro Montenegro (ADT) y Nicolás Amasifuén junto a Brian Arias de Alianza Lima.

Por otro lado, el joven extremo también fue consultado sobre el presente de Sporting Cristal, su actual equipo. El próximo lunes 17 de marzo será el sorteo de la Copa Libertadores 2025 y los celestes podrían coincidir con Alianza Lima. Precisamente sobre este asunto, Castro respondió: “Me gustaría, sería un bonito clásico”.

Maxloren Castro es la joven figura de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En lo que respecta a su temporada en Liga 1 2025, Maxloren ha tenido una inclusión gradual en el equipo dirigido por Guillermo Farré. La fecha 1 (ante Alianza Universidad) no fue convocado porque regresaba del Sudamericano Sub-20 y en el resto de partidos figuró entre los suplentes. Solo ha disputado tres duelos: ante Sport Huancayo, Alianza Lima y Melgar.

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





