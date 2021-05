Jefferson Farfán tuvo que ausentarse de los últimos partidos de Alianza Lima debido a una lesión en la rodilla que no le permite mostrar su mejor estado físico. El último doctor que operó al delantero de la Selección Peruana, Ramón Cugat, se dio un tiempo para dar a conocer el diagnóstico de la nueva molestia que presenta el ‘10 de la calle’, augurando un desenlace positivo para el deportista.

“Hay solución. No parece tan grave. Hay que ver cómo está ese cartílago. Se requiere una operación y rehabilitación. Jefferson es un gran jugador y tiene mucha fuerza mental. Díganle a Jefferson Farfán que no se preocupe. Le queda cuerda para rato. Ánimos. Es un chico muy fuerte mentalmente y con una masa muscular de buena calidad”, sostuvo en diálogo con Exitosa Deportes.

Por otro lado, el médico reconoció que el atacante de la Selección Peruana debería volver a pasar por el quirófano, pero que el tiempo de recuperación le permitiría volver a disputar partidos de alta competencia debido a que posee un cuerpo que le permite que la rehabilitación se acelere.

“Hay solución. No parece tan grave. Hay que ver cómo está ese cartílago. Se requiere una operación y rehabilitación. Él es un gran jugador y tiene mucha fuerza mental. Jefferson Farfán podría volver a jugar en 10 meses. Le queda cuerda para rato”, agregó en la entrevista.

El delantero de la Selección Peruana y un mensaje de tranquilidad

Jefferson Farfán utilizó las redes sociales para dejar claro que no pretende dejar Alianza Lima y, mucho menos, el fútbol, como se llegó a especular en los últimos días por la lesión que lo obliga a hacer una nueva pausa en su carrera. “No me detendrán ni me daré por vencido”, aclaró este lunes de manera contundente.

El ’10′ blanquiazul, a su vez, mencionó que “quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula...”. No fue lo único que escribió el jugador íntimo, quien tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2022.

El presente de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán registra seis partidos en su regreso a Alianza Lima y nunca perdió (registró tres empates y tres victorias). En los 302 minutos que lleva con el club blanquiazul, fue titular frente a Alianza Atlético y Sport Boys. Su único tanto fue contra Deportivo Municipal, justamente en su debut con la camiseta blanquiazul.

Con relación a la Selección Peruana, Ricardo Gareca no lo incluyó en la lista de convocados para la próxima fecha doble de Eliminatorias, ante Colombia y Ecuador (3 y 8 de junio, respectivamente). “Sabe que tiene nuestro apoyo, pero es importante que pueda estar en sus mejores condiciones”, mencionó el ‘Tigre’ en la conferencia de prensa del último viernes.

