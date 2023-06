Luis Advíncula es una de las bajas de la Selección Peruana en su gira asiática (la otra es Andy Polo), por lo que se abrió la posibilidad de que Juan Reynoso utilice nuevos elementos por la banda derecha, siendo Miguel Araujo una de las opciones que el ‘Ajedrecista’ tendrá para ese lugar en el campo, siendo el mismo zaguero el encargado de dar su postura sobre la oportunidad.

“Hablé con (Luis) Advíncula y esperemos que se recupere lo más pronto posible. Uno siempre está preparado para todo, ya he jugado de lateral derecho, así que en el transcurrir de los días y entrenamientos, el profesor sabrá a quién poner”, sostuvo el jugador en diálogo con América TV a su arribo a Seúl.

Miguel Araujo tuvo una semana complicada a nivel de clubes, luego de irse al descenso con FC Emmen, por lo que espera sacudirse de la mala experiencia tras su participación con la Selección Peruana en los próximos desafíos que serán parte de su preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, dejando abierta la posibilidad de buscar nuevos horizontes.

“Uno siempre llega feliz a incorporarse al grupo y por ver a los compañeros nuevamente. Es emocionante y siempre lo voy a decir: vengo con las mismas ganas. En estos momentos solo estoy pensando en la Selección Peruana, así que aún no tengo claro dónde me voy a quedar o a dónde me voy a ir”, agregó el futbolista peruano.

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana viene entrenando en Seúl desde el domingo 11 de junio y, cuando se complete la delegación con los jugadores que militan en el extranjero, Juan Reynoso empezará a trabajar el esquema y variantes que planteará para estos compromisos amistosos en el continente asiático. Hasta la fecha el ‘Cabezón’ ha dirigido seis partidos con la ‘Bicolor’ y estas serán dos pruebas interesantes pensando en las Eliminatorias.

El encuentro frente a Corea del Sur está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (a las 6:55 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).





