Paolo Guerrero es uno de los delanteros más admirados del mundo. Incluso, Gabriel Barbosa, actual artillero del campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, dio a conocer que el jugador de la Selección Peruana es uno de sus principales referentes dentro del área, deseando (en más de una ocasión) tener entre sus cosas más preciadas, una ‘mica’ del ‘Depredador’.

La noticia fue confirmada por Miguel Trauco, quien fue compañero de ambos jugadores en el ‘Fla’, antes de partir al fútbol de Francia para sumarse a Saint Etienne, equipo que disputará la final de la copa de ese país cuando se reanude el fútbol en el mundo, tras su paralización por la expansión del coronavirus en el mundo.

“Gabigol es hincha de Paolo Guerrero. Incluso, me confesó que quería su camiseta y siempre me decía que es su ídolo. Paolo es uno de los mejores delanteros de Sudamérica y tiene mucha experiencia. Recuerdo que cuando llegué a Flamengo concentré con él y me costó mucho agarrar confianza. Antes lo veía inalcanzable”, sostuvo el lateral izquierdo de la Selección Peruana en diálogo con 7novenos.

Paolo Guerrero volvió a los trabajos con su actual equipo del Brasileirao

Un nuevo comienzo en medio del coronavirus. Los jugadores del Internacional de Porto Alegre, club del Brasileirao donde milita el delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se trasladaron este martes a las instalaciones del Centro de Entrenamiento del Parque Gigante para reanudar las actividades. No obstante, el elenco ‘colorado’ cumplió con todas las medidas dispuestas para evitar más contagios en Brasil.

Cada futbolista del Internacional de Porto Alegre, debidamente protegido, llegó al predio a bordo de sus vehículos. Luego de estacionar sus carros, ingresaron gradualmente al lugar para que los trabajadores de la entidad tomen la temperatura por el COVID-19.

