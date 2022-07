Miguel Trauco se encuentra de vacaciones y, mientras define cuál será su futuro, no tuvo mejor idea que sumarse a los entrenamientos de Unión Comercio de la Liga 2, para no perder la forma y que el inicio de la nueva temporada europea lo coja con buen estado físico.

Fue inevitable que se le dibuje una sonrisa al lateral izquierdo de la Selección Peruana al volver a ponerse la indumentaria del equipo moyobambino, el mismo que le permitió mostrarse en la Primera División del fútbol peruano, tras un largo recorrido en la Copa Perú.

Miguel Trauco estuvo por más de seis años en Unión Comercio, antes de pasar y brillar en Universitario. Tras ello, el jugador nacional se fue al fútbol brasileño, donde Flamengo le abrió las puertas para que comparta vestuario con Paolo Guerrero. Finalizada su aventura en tierras de la samba, llegó a Saint Étienne de la Ligue 1 de Francia.

Sin embargo, la suerte no le sonrió del todo, perdiendo continuidad en el equipo europeo. A pesar de ello, fue habitualmente convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana y, tras el descenso del equipo francés, hoy analiza ofertas para continuar jugando en el viejo continente.

Trauco volvió a ponerse los colores de Unión Comercio. (Foto: Instagram)

Los números de Trauco en Francia

Miguel Trauco sumó su primera experiencia europea, cuando fue llamado a ser parte de Saint-Étienne en agosto del 2019. Desde entonces, ha sumado 72 encuentros, marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias, llegando a acumular 5 377 minutos de juego, tanto en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Copa de la Liga y la Europa League.

No obstante, no ha tenido la regularidad que espera en esta temporada 2021-22, con 21 encuentros y solo un gol. Si bien el comando técnico sí lo tuvo en cuenta para los duelos de revalidación de la categoría, el equipo no pudo superar al AJ Auxerre, por lo que descendieron a la Ligue 2.





