Pese a que la situación de la selección peruana no es cómoda en la tabla de las Eliminatorias a Qatar 2022 -solo sumamos un punto en cuatro cotejos (empatamos 2-2 con Paraguay en Asunción)-, Miguel Trauco analizó con optimismo lo que se viene en el reinicio del certamen. Y si bien la tarea no será sencilla, tomando en cuenta que nos mediremos contra Colombia y Ecuador, el defensor siente que el grupo está más fuerte que nunca.

Ojo, el lateral de Saint-Étienne se sumó el último martes a los entrenamientos en la Videna, junto a Miguel Araujo y Renato Tapia. “Lo tomamos con tranquilidad (los cotejos por Eliminatorias), porque confiamos en lo que podamos hacer cada uno de nosotros. Estamos tranquilos por ese lado y trabajando algunos detalles. Esperemos que se puedan dar los puntos”, mencionó en radio Ovación.

La selección peruana anunció en las últimas horas las convocatorias de Raziel García y Alexis Arias. Miguel Trauco les dio la bienvenida, pero también lamentó las ausencias de Christofer Gonzáles y Edison Flores: “Siempre es lamentable cuando un compañero se lesiona, no se le desea a nadie y más aún si es de los nuestros. Me siento triste por ellos, pero a la vez sé que sus reemplazantes estarán al mismo nivel”.

Pero ‘Canchita’ y ‘Orejas’ no son las únicas bajas para esta fecha doble de Eliminatorias. Se conoció que Jefferson Farfán volvió a tener una lesión en la rodilla izquierda. Incluso el ’10′ tuvo que salir a desmentir aquellos rumores que señalaban que su retiro era un hecho: “La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido”.

Miguel Trauco confirmó que se comunicó con la ‘Foquita’. Aquí los detalles sobre las palabras de apoyo que le brindó al ‘10′: “Por ahí le mandé un mensaje a ‘Jeffri’. Le indiqué lo que sentía y la tristeza de perder a un hombre tan importante. Espero que muy pronto pueda regresar a las canchas... donde es feliz”.

Con relación a su presente en Francia, los números respaldan el grado de continuidad que tuvo con Saint-Étienne. En la última temporada registró 26 partidos y 2,034 minutos. Ojo, en 22 cotejos fue titular. Sí, llega con ritmo para estos nuevos retos de la selección peruana.





