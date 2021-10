Más allá del partido en el Monumental de Buenos Aires, el otro tema que generado revuelo en redes sociales fue el cambio de camiseta de Miguel Trauco con Lionel Messi. Tener la ‘mica’ que usó el delantero del PSG en el último Perú-Argentina es “un orgullo”, señaló el lateral de la Selección Peruana, tras obtener la ‘10′ de la ‘Pulga’ como premio consuelo al final del partido por Eliminatorias a Qatar 2022.

“Quedarme con la camiseta de Leo es lo máximo. Estoy disgustado con el resultado, pero contento por eso”, declaró el defensor del Saint-Étienne francés este viernes en diálogo con ‘Olé’, luego de que haya popularizado una foto como video del ‘Genio’ con el atacante rosarino.

“Messi es el mejor del mundo y es un orgullo tener su camiseta. La voy a tener enmarcada, de adorno en la casa”, añadió el futbolista, con pasado en Universitario de Deportes, como también en Flamengo y Unión Comercio de Moyobamba.

Asimismo, vender la ‘Albiceleste’ con el sudor de Messi no es una opción, dijo el lateral de la bicolor. “No la vendo ni loco, la guardo para mí, no necesito dinero”, afirmó Trauco, quien dio detalles de cómo se produjo su intercambio de camiseta con Messi y no hubo discusión con Alexander Callens por la prenda, aclaró.

“En el transcurso del partido ya se la había pedido. Y le había preguntado si alguien le había pedido la camiseta, me dijo que no y le pedí que la guarde. Fue durante el segundo tiempo, justo antes del penal”, indicó el exjugador de Flamengo.

Solo faltaría obtener la ‘30′ del PSG en manos del propio Messi, dijo Trauco. “El 28 de noviembre nos toca Saint Etienne con PSG y espero enfrentarme con él. Vamos a ver si se le puede pedir esa camiseta. Si es así, en buena hora”, sentenció, quien de paso se concentra en la siguiente fecha doble: Bolivia y Venezuela.





