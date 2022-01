Una oportunidad para la Selección Peruana con miras al encuentro ante Ecuador, por Eliminatorias (programado para el 1 de febrero en el Estadio Nacional). El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que este fin de semana se evaluará el ingreso de hinchas a los estadios con las tres dosis contra el coronavirus. Así lo mencionó durante una rueda de prensa.

“Esto sería un requisito y eso nos permite flexibilizar un poco más los aforos. Pero cuidando que las personas vulnerables tengan su dosis de refuerzo (ante la COVID-19) para que puedan asistir”, sostuvo la máxima autoridad del Minsa.

De la misma manera, Hernando Cevallos mencionó que esta decisión entrará en análisis en el Consejo de Ministros y se evaluará una 30 % de aforo. Además, tampoco descartó que -en alguno de los amistosos- se cuente con la presencia de público en las gradas.

Recordemos que -hace algunos días- el titular del Minsa rechazó la asistencia de la ‘12′ a los recintos debido al brote de contagios. “Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alta y no queremos arriesgar a la gente”, manifestó el pasado miércoles a radio Ovación.

“Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”, agregó.

El plan en la fecha doble de Eliminatorias

La bicolor -que se encuentra en la quinta posición (repechaje)- enfrentará a Colombia y Ecuador, el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente. Primero visitará Barranquilla para medirse ante un rival directo y que tiene la misma cantidad de puntaje (17), aunque por diferencia de goles se ubica cuarto. Luego, recibirá a la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro, la cual marcha en la tercera casilla, con 23 unidades.

Previamente, la ‘Blanquirroja’ jugará encuentros amistosos, ante Panamá y Jamaica. El compromiso ante los ‘Canaleros’ se disputará este domingo 16 a las 4 pm, en el Estadio Nacional. A su vez, se medirá con los ‘Reggae Boyz’ el jueves 20, en el mismo horario y lugar.





