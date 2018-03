El arquero de la Universidad San Martín Alejandro Duarte vivió un sábado con sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad por su convocatoria a la Selección Peruana para los amistosos en Estados Unidos. Por el otro, la desazón de la derrota con Sporting Cristal.

"Me hubiera encantado que el partido sea diferente. Creo que llegar a la selección es mucho mérito también de mis compañeros que me han ayudado llegar. Me hubiera encantado compartir una alegría completa con ellos dándonos un triunfo", indicó el meta a la salida del estadio Alberto Gallardo.

El arquero prefiere revisar el video para hacerse una autocrítica de lo ocurrido esta tarde. Tiene la sensación de que no tuvo responsabilidad en ninguno de los goles de Sporting Cristal. "No siento que haya tenido culpa en algunos de los goles. Quiero ver la repetición para saber si realmente pude hacer algo más", apuntó.

Alejandro Duarte manifestó que siente una gran admiración por Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana que no fue considerado en la lista debido a la rehabilitación. Es su modelo a seguir.

"Siempre he dicho que Gallese me gusta muchísimo. Está un peldaño arriba de los demás. Es un arquero muy completo", finalizó el arquero de la Universidad San Martín.

