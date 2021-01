Tras solo sumar un punto de 12 posibles en el arranque de las Eliminatorias, la Selección Peruana encarará sus próximos desafíos en el certamen sin margen de error, por supuesto, obligada a hacer los cambios necesarios para no complicarse más rumbo a Qatar 2022.

La bicolor quiere frenar una racha de tres derrotas consecutivas y ahora apunta hacia Bolivia, su rival más cercano, que tiene programado ser local con la altura de La Paz como aliado por la quinta jornada de las clasificatorias.

“Vamos a usar otro tipo de estrategia ante Bolivia respecto a la última vez, vamos a hacer lo que hicimos contra Ecuador en Quito”, detalló este lunes Néstor Bonillo, preparador físico de la blanquirroja, en diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’.

“No tenemos planeado ir el mismo día del partido. Llegar sobre la hora a La Paz no es lo que debemos hacer. En la entrada en calor le dedicamos más tiempo al acondicionamiento técnico”, añadió tras aclarar que “aún no hay fechas de inicio para los entrenamientos ni para el torneo (Eliminatorias)”.

Gianluca Lapadula, recientemente integrado al ‘equipo de todos’, no debería tener problemas para viajar a Bolivia y ser opción de ataque, consideró Bonillo.

“Hemos hecho evaluaciones. Nosotros contamos con la ventaja de que el jugador peruano sabe dosificar los esfuerzos, no le tiene miedo a la altura y eso es importante para nosotros”, afirmó al analizar el caso del jugador del Benevento italiano.

