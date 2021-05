El escenario no es sencillo para Ricardo Gareca ni para la selección peruana: en las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, solo registramos un punto: empatamos con Paraguay y luego perdimos frente a Brasil, Chile y Argentina. Por ello, Christian Ramos tiene claro que más allá de lo que representa Colombia y Ecuador -rivales del 3 y 8 de junio, respectivamente-, esta es una oportunidad clave para volver a meterse a la pelea.

“Colombia siempre nos la hizo difícil. No le hemos podido ganar hasta ahora. Es un rival muy complicado, eso lo sabemos todos, pero creo que lo podemos sacar adelante con las armas que tenemos. No hay margen de error”, indicó el jugador de la Universidad César Vallejo en Movistar Deportes.

Christian Ramos, quien está dentro de la lista para la próxima fecha doble de Eliminatorias y que fue pieza clave en el proceso de cara al Mundial de Rusia 2018, es una voz autorizada para señalar por qué se nos complicó el arranque del proceso. Esto es lo que mencionó el defensor...

“Nosotros tenemos los pies sobre la tierra. La humildad siempre va a estar. No hemos empezado bien, pero no creo que sea porque estamos ‘agrandados’. No le atinamos adelante, atrás no estuvimos concentrados y todo eso suma para que te ganen”, mencionó.

El zaguero de la selección peruana, a su vez, indicó que “tenemos que ganar estos partidos. Es complicado, sí, pero nunca nos damos por vencido. Siempre vamos por más y creemos que podemos ganar”. Ojo, que después de estos dos cotejos, el próximo reto de la blanquirroja es la Copa América.

Con relación a la lista que brindó Ricardo Gareca, las opciones que manejan en el fondo son Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Anderson Santamaría y Alexander Callens. Ramos sabe que más allá de la ausencia de Carlos Zambrano, la competencia es fuerte. Pese a ello, se tiene fe.

“Habrá mucha competencia entre los centrales. Sabemos que no está Zambrano, que es titular habitual. Y uno quiere jugar, aportar al equipo. Al que le toque, espero que esté bien para que el equipo pueda ganar”, concluyó.





