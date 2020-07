Nolberto Solano, asistente técnico de la Selección Peruana, aclaró que por ahora no tiene ningún ofrecimiento formal para dirigir a la Selección Panameña de fútbol, luego que sonara su nombre como posible nuevo estratega de los ‘canaleros‘, pero no descarta asumir el reto.

Manuel Árias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, indicó para ‘El Marcador Radio’ de su país que existe interés en el ‘Maestrito', sin embargo, el exfutbolista señaló que no ha sido contactado por el organismo.

Solano respondió y mostró agradecido por estas declaraciones, pero recalcó que se debe en absoluto a la bicolor en la actualidad.

Video: @chepebomba TV

“No he hablado directamente con nadie de la Federación Panameña de Fútbol, pero siempre es un orgullo. Trabajo con la Federación Peruana. Agradezco esta candidatura si es de verdad, me llena de orgullo, pero hasta que no hable con nadie, no puedo hablar más de este tema”, precisó el extécnico de Universitario para el canal @chepebomba TV.

Horas antes, el titular de la Fepafut indicó que Solano es uno de los candidatos para comandar la representación panameña.

“Julio César Dely Valdés, Alfredo Tena, Fabio Celestini, Nolberto Solano, ‘Checho’ Batista y Carlos Restrepo”, son los nombres que se manejan como posibles reemplazantes para Américo ‘Tolo’ Gallego, divulgó Árias este martes. “Se habló con algunos para saber con quiénes podrían llegar (comando técnico) y si tomaría en cuenta para trabajar a algunos exjugadores”, detalló.

Nolberto Solano es asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana desde 2015 y fue parte de la clasificación de la bicolor al Mundial.

Su primera experiencia como entrenador de fútbol fue en Universitario de Deportes durante la temporada 2012.