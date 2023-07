El próximo mes de setiembre se dará inicio a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Si bien para esta edición Sudamérica contará con seis cupos directos y uno con derecho a repechaje; la dificultad para alcanzar un lugar parece ser la misma de siempre: al límite. La Selección Peruana debutará ante Paraguay en Asunción (7 de septiembre) y luego jugará contra Brasil en Lima en la primera fecha doble. Para tener un panorama más completo sobre el nivel de exigencia que tendrá esta competencia, Depor hizo un mapa completo de cómo se encuentran el resto de las selecciones sudamericanas a dos meses del arranque de las Eliminatorias.

Los últimos amistosos

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 11/06 Chile 3-0 Cuba 14/06 Uruguay 4-1 Nicaragua 15/06 Argentina 2-0 Australia 15/06 Honduras 0-1 Venezuela 16/06 Colombia 1-0 Irak 16/06 Chile 5-0 República Dominicana 17/06 Brasil 4-1 Guinea 17/06 Ecuador 1-0 Bolivia 18/06 Paraguay 2-0 Nicaragua 18/06 Guatemala 0-1 Venezuela 19/06 Argentina 2-0 Indonesia 20/06 Alemania 0-2 Colombia 20/06 Brasil 2-4 Senegal 20/06 Uruguay 2-0 Cuba 20/06 Bolivia 0-0 Chile 20/06 Ecuador 3-1 Costa Rica

ARGENTINA

La selección de Argentina tuvo como rivales para esta última jornada doble de amistosos a Australia (rival al que también enfrentó en la última Copa Mundial de Fútbol, ganándole por 2-1 en octavos de final) y a Indonesia, a los que ganó por 2-0 en ambos cotejos. Si bien el elenco de Lionel Scaloni mostró su potencial, para estos cotejos, el DT apostó por probar algunos esquemas y medir a algunos jugadores, con el objetivo de ir hallando detalles por pulir, pensando en el inicio de las próximas Eliminatorias. En su primer encuentro, formó con línea de cuatro en la defensa y para el medio campo, mientras que dos puntas se encargaron de generas líos en terreno australiano, con Alexis Mac Allister y Lionel Messi.

“El primer partido contra Australia fue el que tuvo mayor exigencia post Qatar, pero lo resolvió muy bien. Salió con los titulares -la mayoría de los que jugaron la final contra Francia- y demostró que tiene el mismo hambre y compromiso, así como las ganas de ganar. […] Lo de Indonesia sirvió para muchas pruebas, no estuvo ni Messi, ni Di María u Otamendi, esto hizo que Scaloni pudiera probar a algunas variantes, incluso chicos que van asomando, como Alejandro Garnacho o Facundo Buonanotte, que tienen 18 años y que van a ser parte de la renovación”, sostuvo Sergio Maffei del diario Olé. No obstante, para su colega, Dario Lombardi, es preciso hallar un delantero: “porque no estoy seguro si Lautaro Martínez está a la altura para acompañar a Julián Álvarez. Además, a Di Maríaa le queda poco”.

Argentina venció 2-0 a Indonesia en el Estadio Bung Karno.

BRASIL

Si la ‘albiceleste’ tuvo rivales de Asia, Brasil los tuvo de África. La ‘Canarinha’ enfrentó a Guinea y Senegal con su entrenador interino Ramón Menezes. La búsqueda de un DT experimentado para el ‘pentacampeón’ seguía siendo un dolor de cabeza para la Confederación Brasileña (el 5 de julio fue oficializado Carlo Ancelotti para el 2024), por lo que recurrieron a su estratega de la Sub-20 para los amistosos de este año, previo al inicio de las Eliminatorias. Si hablamos de esquemas de juego, es preciso señalar que Menezes apostó por un 4-3-3 para los compromisos disputados en tierras europeas. Eso sí, aplicó casi la misma fórmula para ambos rivales (solo cambió a Rodrygo por Malcom contra Senegal), aunque con resultados diferentes uno de otro (el primer cotejo lo ganó por 4-1, mientras que el segundo lo perdió 4-2).

“El desempeño contra Guinea fue muy bueno, pero había diferencia muy grande de talento entre las selecciones. […] Sin embargo, la planeación para estos amistosos fue muy ajustado, además, Ramón no es un DT de mayores, sino de Sub-20. Creo que no se está tomando en serio a la selección principal y si esperamos hasta junio del 2024 por Carlo Ancelotti (actualmente dirige Real Madrid) vamos a pasar por lo mismo que contra Senegal, pero esta vez contra equipos fuertes de la región y complicar nuestra situación en las Eliminatorias”, señaló Tomás Rosolino de Globo Esporte. Eso sí, no dejó de lado los puntos positivos de esta última jornada, como el debut de más elementos locales, tales como Pedro (Flamento) y Rony (Palmeiras), quienes aportaron en el ataque, así como Ayrton Lucas (lateral izquierdo de Flamengo) que estuvo de titular en los dos partidos. Ahora toca ver la mano de Fernando Diniz, DT de Fluminense.

Golpe en Lisboa: Senegal venció 4-2 a Brasil en partido amistoso | Foto: AFP

BOLIVIA

El plan con la selección de Bolivia para los amistosos de este año era evidenciar cuáles eran las falencias por corregir y Gustavo Costas lo consiguió. El estratega argentino lleva cuatro partidos con el cuadro altiplánico y ha demostrado que tiene talante y las ganas de sacar al ‘Verde’ de los últimos lugares en el continente. De momento suma una victoria (contra Arabia Saudita), un empate frente a Chile (siendo este el último cotejo que jugaron) y dos derrotas (incluyendo el choque contra Ecuador en junio). Con estos antecedentes, tal vez se pudo haber pensado que el aprendizaje no fue tan grande, como los hinchas esperaban; sin embargo, desde la óptica de Germán Salamanca, director de Guía del Deporte, no fue el caso.

“El primer partido con Ecuador me pareció muy frágil en defensa y medio campo, adelante solo se contó con Marcelo Martins, quien me pareció cansado. Con Chile se mejoró, por el ingreso de jugadores que -considero- son de selección. En ese sentido, rescato la presencia de jóvenes como Miguel Terceros que juega en el Santos (Brasil), así como del delantero Lucas Chávez y del defensa Miguel Villarroel, ambos del Bolívar y con 19 años”, detalló el experimentado periodista. Eso sí, cuando se refirió a la tarea que trae consigo el DT Costas, confesó lo siguiente: “Le pregunté por qué firmó el contrato con la selección, si conocía estos problemas. Respondió que ahora es su trabajo para salir adelante y clasificar al próximo mundial”.

Gustavo Costas ha sincerado las condiciones del fútbol boliviano: ”No tenemos para entrenar, casi no tenemos lugar”. (Foto: Diego Ramos / AFP)

CHILE

Eduardo Berizzo tuvo un buen año esta temporada. A la fecha acumula tres victorias y un empate con la selección de Chile, por lo que esperan mantenerse invictos en lo que resta del año; es decir, para el inicio de las Eliminatorias. No obstante, aunque los números son buenos (con marcadores favorables de tres goles a más), lo cierto es que se cuestionó el nivel de los rivales, a excepción de Bolivia. De los tres amistosos que tuvo en junio, dos fueron contra elencos centroamericanos (Cuba y República Dominicana, a los que se ganó por 3-0 y 5-0, respectivamente) y uno de la región (el ‘Verde’ con el que se empató sin goles). Si bien el argentino apostó por probar sistemas, pasando del 4-3-3 al 4-3-1-2, ello no aplacó las dudas que hay en los hinchas, en especial, por la ausencia de uno de los referentes de la selección: Claudio Bravo.

“Los partidos amistosos que disputó Chile fueron bastante cuestionados. Berizzo y Pablo Milad, presidente de la federación, debieron responder por la elección de Cuba, República Dominicana y Bolivia como adversarios. Solo al último se le asignó cierta validez. La Roja venció sin problema a los débiles rivales centroamericanos y encontró mayor resistencia frente al combinado boliviano, en un parámetro más válido para lo que encontrará de cara al inicio de las Eliminatorias”, señaló Christian Gonzáles, de La Tercera de Chile. Con este panorama, surgió una duda importante: “la falta de gol, otra vez, cuando enfrenta a adversarios de relativo buen nivel”. Eso sí, respecto a Bravo, explicó que el DT “parece decido a no llamarle, más aún después de que este privilegiara sus vacaciones; sin embargo, el recambio aún no es del nivel que se requiere para competir en las Eliminatorias”.

Si bien Chile venció cómodamente a República Dominicana, las críticas a la 'Roja' están por la falta de rivales de alto nivel, a puertas de las Eliminatorias. (Foto: EFE)

COLOMBIA

Néstor Lorenzo cerró su etapa de preparación con la selección de Colombia de la mejor manera: invicto y con victorias ante potencias, como Alemania. Tras su designación como DT del elenco ‘cafetero’, el estratega argentino ha trabajado con perfil bajo hasta hallar la fórmula que lo pueda llevar a la próxima Copa Mundial de Fútbol. Eso sí, no teme a probar sistemas, si el objetivo es ganar. Arrancó con un 4-2-3-1 en sus primeros cuatro duelos este año y terminó con el 4-3-3 que le dio el triunfo ante los teutones. Sus mejores cartas: Rafael Santos Borré, Luis Díaz, Juan Cuadrado, entre otros. Aunque parezca que todo va bien, de todos modos, siempre hay cosas por mejorar.

“Lorenzo está buscando poder complementar la experiencia de los jugadores mayores con el talento y las ganas que vienen los jóvenes, que serán fundamentales para el desarrollo de estas eliminatorias en estos próximos 3 años. Además, ha buscado cuál es la idea y el modelo que quiere para la selección. Creo que Colombia tiene muchos puntos altos y producto de ello es que está invicto aún en esta era. En los partidos donde se ha complicado, ha podido demostrar resiliencia para darle la vuelta a algunos partidos y tener la idea de atacar todo el tiempo”, sostuvo Daniel Millán de RCN Colombia. Respecto al DT, rescató “la idea de implementar la presión alta para salir a buscar al rival desde su área” y el “haber podido llevar bien el camerino de la tricolor”, especialmente, por los egos individuales.

Néstor Lorenzo se ha ganado el cariño y el respeto de la hinchada de Colombia, gracias a su trabajo constante y humildad. Su compromiso con el equipo se evidenció con la emoción que mostró, tras ganar 2-0 a Alemania. (Foto: Captura)

ECUADOR

Tras la designación de Félix Sánchez, se quiso dar un nuevo estilo a la selección de Ecuador, uno que le permita realzar el nivel de los elementos jóvenes y así potenciarlos, de cara a la siguiente cita mundialista; ojo, no hay que olvidar que en el Mundial de Qatar 2022, el ‘Tri’ se quedó fuera de los octavos de final solo por dos puntos, clasificando de su grupo Países Bajos y Senegal. Respecto a nuevos llamados, parece que aún no hay un cambio real en la nómina de futbolistas, más si los resultados los acompañan. Cabe destacar el cambio de sistema de juego, probando que el 5-4-1, con Leonardo Campana o Enner Valencia en la punta; sin embargo, urge contar con más nombres, especialmente, pensando a largo plazo.

“El desempeño de la selección ha sido bastante favorable. En los cuatro amistosos con el nuevo DT, hemos tenido un 75% de efectividad. Félix Sánchez es un técnico que recorre todo el país, que ha estado visitando todos los escenarios deportivos para mirar a los jugadores, mas las convocatorias prácticamente han sido las mismas que hizo Gustavo Alfaro. Aunque la prensa y la afición están contentos con estos números, pensando en el inicio de las Eliminatorias, se debe tener en cuenta más jugadores”, argumentó Wilson Marcelo Córdova, a cargo de la emisora Frecuencia Deportiva. Bajo esa línea, agregó que “toca deslindarse de la convocatoria de Alfaro y tomar en cuenta otros futbolistas, como Miguel Parrales (goleador del fútbol ecuatoriano) o Rony Carrillo, quienes no fueron considerados”.

Ecuador demostró que tiene potencial goleador, tras ganar por 3-1 a Costa Rica. (Diseño: @LaTri)

PARAGUAY

La selección de Paraguay disputó solo un amistoso en junio, en comparación a sus similares de la región, que tuvieron dos hasta tres rivales el pasado mes. El elenco al que enfrentó fue Nicaragua, al cual venció por 2-0 con goles de Miguel Almirón y Fabián Balbuena. Para esta oportunidad, Guillermo Barros Schelotto optó por una formación con dos delanteros arriba (igual que con Chile en marzo), con la variación que esta vez sería 4-3-1-2.

“El primer tiempo ante Nicaragua fue regular, donde Julio Enciso fue muy criticado por ser muy individualista, cuando tenía mejores opciones dando pases de gol. Para el complemento mejoró, pero a partir del ingreso de Alejandro Romero Gamarra ‘el Kaku’, ya que ni bien jugó dio dos asistencias y se terminó ganando 2-0. Sin embargo, todavía es preciso trabajar en la definición, ya que se generan jugadas, pero no se está terminando bien”, indicó Marcos González, de Central Deportiva de Paraguay. Asimismo, dio su análisis del estratega argentino: “Un hecho que se le ha criticado al DT, por no convocar a Tony Zanabria, actual goleador del Torino FC de la Serie A de Italia. De momento, Barros aún no puede demostrar lo que él quiere, además del cambio que hizo a nivel táctico. Eso sí, tendrá un ciclo nuevo desde cero, así que se le va a mirar desde otra óptica para calificar su trabajo” .

Paraguay solo sumó un partido amistoso en la última fecha FIFA, el cual que contra Nicaragua, al cual venció por 2-0. Si bien se terminó con triunfo, hubieron críticas al equipo. (Foto: EFE)

URUGUAY

La selección de Uruguay tuvo para esta fecha FIFA el debut de Marcelo Bielsa como DT de los ‘celestes’. El estratega argentino sabía que serían duelos de preparación, aunque admitió que no estuvo conforme con lo hecho en ambos cotejos, especialmente, por “la pelota quieta a favor no marcamos diferencia y los lanzamientos no llegaron bien al área”, según el entrenador. Sin embargo, tuvieron un punto a su favor: un tiempo prolongado para poder trabajar. A diferencia de otros equipos en la región, Bielsa destacó que, de cara al duelo contra Nicaragua, “pudimos hacer un ciclo de 10 días y el segundo un ciclo más o menos similar y esa es una oportunidad que no se va a repetir en las Eliminatorias Sudamericanas”.

Sin embargo, no hay que negarle los buenos resultados ante Nicaragua y luego frente a Cuba, mientras el DT se sigue instalando en su nuevo puesto. Aplicando un sistema de 4-2-3-1, Bielsa ganó ante los nicaragüenses por 4-1, mientras que con un 4-3-3 se impuso frente a los cubanos. Otra característica que aportó el entrenador fue la presencia de más rostros al elenco ‘charrúa’: Thiago Borbas, Emiliano Martínez, Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar, Franco Israel y Lucas Olaza estuvieron en el primer amistoso, siendo Borbas el único que arrancó como suplente y para el segundo encuentro contra Cuba ingresó como titular. Respecto a goles, Zalazar y Araújo se hicieron presentes, dejando así claro que quieren volver a ser convocados.

Marcelo Bielsa debutó como DT de Uruguay en los duelos contra Nicaragua y Cuba, ganando en ambos. No obstante, hubieron puntos por mejorar, tal y como señaló el propio estratega. (Foto: @Uruguay)

VENEZUELA

Venezuela también estrenó entrenador nuevo este año, con la llegada de Fernando Batista a la escuadra ‘llanera’. El DT argentino ha sumado cuatro amistosos, donde ha salido invicto en todos (solo un empate contra Uzbekistán por 1-1). Con esta renovación, la esperanza de un nuevo camino para el combinado ‘vinotinto’ está latente, en especial, a puertas del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, es preciso resaltar que, pese a los números, el propio estratega ha admitido que hay mucho por trabajar, especialmente, para elevar el nivel de los jugadores y así incrementar la base de nombres a convocar. Eso sí, desde su designación, ha logrado lo que en meses no se pudo con el plantel, llegar a un nivel de tranquilidad para trabajar, debido a las diferencias y conflictos que se tuvo en la era de José Pékerman.

“Se ha ganado tres partidos y empatado uno, pero hay que recordar que no es el mismo nivel de rivales que tuvieron otras selecciones sudamericanas. Por ejemplo, Colombia viene de jugar contra y contra ellos será nuestro debut en las Eliminatorias”, enfatizó Richard Méndez, de ESPN Venezuela. Asimismo, agregó que la selección venezolana atraviesa la falta de un goleador. Si bien su referente es Salomón Rondón, este ha perdido continuidad con River Plate. Si bien asoman nombres como “Joseph Martínez (4 goles en la MLS), Alejandro Marqués, (3 goles en la liga de Portugal), Kevin Kelsy (con gran participación en el fútbol de Ucrania)”, su falta de experiencia les juega en contra. Lo que sí rescató son los minutos con los que llegarán los jugadores a la siguiente convocatoria, pero también hay puntos por mejorar a nivel táctico: “ se mejoró a nivel defensivo, pero hay que trabajar la táctica fija, porque se tiene jugadores de buena pegada, como Jefferson Soteldo, así como con buen juego aéreo ofensivo, hechos que no se vieron en los dos últimos amistosos” .

Venezuela sumó una nueva victoria contra Guatemala y, con esta, se va manteniendo la racha invicta de Fernando Batista con la 'vinotinto'. (Foto: Twitter / La Vinotinto)





