¡No se achica! Tras aceptar vestir los colores de la Selección Peruana, Oliver Sonne se mostró muy participativo para darse a conocer y aprender más sobre nuestra cultura. El jugador del Silkeborg IF de Dinamarca, una liga no tan visible en territorio peruano, captó la atención de muchos tras dar el ‘sí’ a Perú, lo que llevó a los hinchas a investigar su estilo de juego desde su llegada a la ‘Bicolor’. En una entrevista para el medio digital Denganche, el periodista Michael Succar le consultó sobre el esquema 3-5-2 de Jorge Fossati, quien lo hizo debutar con la selección por la zona izquierda. El DT había indicado que quería usar al lateral como carrilero, a pesar de que esa no es su posición habitual (lateral derecho) en su club. Succar le preguntó a Sonne qué tan cómodo se sintió y si su juego podría verse perjudicado por esta rotación.

Sonne hizo su debut con la Selección Peruana en los amistosos contra Nicaragua y El Salvador. Aunque todavía no lo ha hecho de manera oficial, el lateral se mostró muy entusiasmado por vestir los colores de la Blanquirroja. Jorge Fossati había declarado anteriormente que considera al jugador como una pieza importante en su esquema, donde los laterales y extremos tienen un papel destacado tanto en la defensa como en el ataque, convirtiéndose en carrileros durante los más de 90 minutos de partido. “Creo que lo he dicho en otras oportunidades, es importante tener polifuncionales y Oliver es un caso. Los minutos que estuvo Oliver en la cancha, me dejo una buena impresión. No lo dije por decir. Él puede ser considerado en más de una posición”, comentó el DT de Perú ante los medios.

Ante esto, Succar consultó a lateral sobre como ve la pelea por cubrir estos puestos. “Es muy buena la competencia. Advíncula lo esta haciendo bien y es un muy buen jugador y Andy Polo también, es bueno, entonces claro que hay bastante competencia. Puedo jugar por el lado izquierdo y derecho, pero tampoco es que la competencia sea más suave en izquierda ya que tenemos a Trauco y Marcos López, que son muy jugadores también pero espero que haya un espacio para mí”, comentó el jugador.

En el Silkeborg IF, donde juega en la banda derecha, el futbolista participó en un total de 36 partidos oficiales, en los cuales logró anotar tres goles y proporcionar cinco asistencias. Aunque su equipo terminó en la mitad de la tabla en la competición por el título de la Superliga de Dinamarca, tuvieron un éxito diferente en la Copa de Dinamarca. En esta última, se coronaron campeones al derrotar al AGF por 1-0, con un gol extraordinario marcado por Oliver.

Cuando Sonne debutó con la ‘Bicolor’, Fossati lo colocó por la banda izquierda para desempeñarse como volante. El danés-peruano expresó que no tiene problema con eso y que su nivel futbolístico es bueno en ambas posiciones. “Si, diría que sí. Hay algunas formas distintas de jugar en la izquierda que en la derecha pero creo que mi nivel es el mismo”, comentó, asimismo, agregó. “Estoy acostumbrado a jugar por el lado derecho, todos los días entreno por el lado derecho, así que tal vez estoy un poco mejor allí, pero también he jugado bastante por la izquierda previamente en mi carrera, entonces también estoy acostumbrado”, recalcó.

Sonne también comentó sobre su relación y comunicación con el entrenador de Perú, señalando que se comunica con él en español, siguiendo la solicitud de Fossati, quien busca que mejore su dominio para que tenga una mejor relación con el grupo. El jugador mencionó que se siente muy cómodo con el 'Nono' y cree que lo convocó porque vio algo positivo en él para el equipo. "A él no le importa lo que digan lo hinchas y la prensa, él ve a a los jugadores y su nivel. Él (Fossati) realmente cree que sus decisiones son las mejores y estoy seguro que lo son porque es muy inteligente y eso me gusta", comentó el 'Vikingo'.





¿Qué impresión causó Jorge Fossati en Oliver Sonne?

Después de varios meses de espera, finalmente Sonne tuvo la oportunidad de debutar con la Selección en los recientes amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. El lateral comenzó a ganarse un lugar en la consideración de Fossati, quien recientemente lo incluyó en la lista para los próximos partidos amistosos, donde el jugador del Silkeborg IF buscará sumar nuevos minutos con la ‘Bicolor’.

Así pues, en una pasada entrevista con Pase Filtrado, el futbolista destacó las virtudes del uruguayo y todo lo que le viene aportando a la ‘Blanquirroja’ desde su llegada. Además, recalcó la importancia de las últimas dos victorias, pues el equipo llegaba muy golpeado por su mal arranque en las Eliminatorias 2026, donde actualmente se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo dos puntos.

“Fossati ya demostró que tiene un gran conocimiento en el fútbol. Es muy inteligente y sus ideas están funcionando. Me gusta que estemos intentando algo nuevo. Lo hicimos muy bien en los últimos dos encuentros. Teníamos que ganar esos partidos. Teníamos mucha confianza y eso es lo que trae Fossati a la mesa. Me gusta su idea y las posiciones en las que puedo jugar”, manifestó.

Oliver Sonne: ¿qué nos dejó su debut y por qué Jorge Fossati por lo ubicó por izquierda?





¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

El encuentro entre Perú y Paraguay está programado para el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental. Este será el último contacto de los jugadores de la ‘Blanquirroja’ con la hinchada peruana en nuestro país, pues luego viajarán a Estados Unidos para su segundo amistoso internacional y quedar concentrados para afrontar la Copa América 2024.





¿Cuándo juegan Perú vs. El Salvador?

Luego de enfrentar a Paraguay, Perú rivalizará con El Salvador el viernes 14 de junio desde las 7:30 p.m., en un duelo a disputarse en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania (Estados Unidos). Después de este compromiso, Jorge Fossati deberá reducir su lista de 29 jugadores a 26, con los cuales buscará dar pelea en el Grupo A de la Copa América, integrado por Argentina, Chile y Canadá.

Perú integrará el Grupo A de la Copa América junto a Argentina, Chile y Canadá.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus amistosos previo a la Copa América 2024 –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, la Selección Peruana concentrará con los 26 convocados por Jorge Fossati en Estados Unidos. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la 'Roja' de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





