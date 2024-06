Aunque hace unos meses el panorama de Carlos Zambrano era muy incierto, sobre todo por su bajo nivel durante el segundo semestre del 2023 y la negativa de Alianza Lima de incluirlo en su plantel del 2024, hoy la situación es otra. Ya reincorporado al plantel blanquiazul y titular indiscutible para Alejandro Restrepo, el ‘Kaiser’ se ganó a pulso un lugar en la última convocatoria de Jorge Fossati y se perfila como uno de los fijos en la zaga central de la Selección Peruana de cara a la Copa América de Estados Unidos.

El defensor de 34 años pasó de estar como comentarista en un programa deportivo, a ser el eje central en la línea de tres que propone Alianza Lima. A pesar de las dudas sobre su nivel a raíz de su inactividad, con el correr de los meses fue encontrando su mejor estado físico y era innegable que merecía una nueva chance en la ‘Blanquirroja’. Así pues, tras el último duelo de los ‘Íntimos’ en la Copa Libertadores –con derrota por 3-2 ante Fluminense–, el ‘León’ se unió a los trabajos en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y hoy conversó con los medios de comunicación.

En primera instancia, Carlos Zambrano habló sobre algo que lo ha venido persiguiendo a lo largo de su carrera y le ha generado varias críticas: el descontrol de su temperamento. Consultado al respecto, el zaguero afirmó que eso lo ha estado trabajando con los psicólogos de su club, lo cual le ha permitido estar distanciado de las tarjetas rojas o amonestaciones absurdas. Además, cuestionó que solo se hable de eso cuando sucede, y no se su buen nivel cuando destaca.

“Lo del temperamento se habla con los psicólogos. Ya estamos grande para saber lo que es bueno y malo, para no perjudicar al grupo. Soy consciente que una expulsión mía o de cualquier compañero, perjudica a cualquier equipo o selección. Eso lo tengo clarísimo, lo estoy manejando de la mejor manera. Aquí solo se habla cuando te expulsan, cuando no te expulsan, no dicen que está jugando bien ni nada. Fuera de eso, el temperamento lo estoy manejando bien gracias a Dios”, manifestó.

Por otro lado, el futbolista formado en la Academia Cantolao analizó cómo se está adaptando el plantel de la Selección Peruana al 3-5-2 que utiliza Jorge Fossati, haciendo hincapié en lo cómodo que se siente en la línea de tres. Recordemos que en Alianza Lima viene jugando como líbero en un esquema similar, por lo que su adaptación ha sido más que satisfactoria. Asimismo, aclaró que si le toca jugar de stopper por alguno de los dos lados, tampoco tendría problemas.

“Me siento muy cómodo. En Alianza nunca lo había hecho, con el ‘profe’ Restrepo lo estamos manejando hace tres o cuatro meses que me integré yo. Hoy en día prefiero la línea de tres que la de cuatro, justo el ‘profe’ Fossati está acostumbrado con línea de tres, así que si tengo que estar en cualquiera de esas posiciones, me voy a sentir muy cómodo. Esté quien esté, uno tiene que matar por su país y selección”, agregó.

Posteriormente, Zambrano reconoció la importancia del amistoso frente a Paraguay, ya que es un rival directo de Perú en las Eliminatorias 2026. “Me siento contento de estar en un proceso más. Es la primera vez que estoy en el proceso con el ‘profe’ Fossati. Estoy muy orgulloso. Cualquier jugador de fútbol sueña con estar en la selección siempre, toca seguir aprovechándolo. El grupo está muy bien, llega con dos amistosos encima, dos victoria y eso llena de confianza. Ahora con Paraguay será más exigente, es un rival directo en las Eliminatorias”, señaló.

En cuanto a las Eliminatorias, el nacido en el Callao aseguró que la Copa América será un termómetro valioso para afrontar de la mejor manera el reinicio del proceso clasificatorio. “La Copa América va a ser un termómetro muy importante para nosotros. Es importante la Copa América, pero la clasificación para el Mundial es más importante aún, donde estamos en debe. Vamos paso a paso, el ‘profe’ confía mucho en nosotros. Comenzamos un nuevo proceso y hay que tomarlo de la mejor manera, tenemos grandes chicos y promesas que están saliendo”, acotó.

Al cierre, Carlos Zambrano valoró el nivel de los contrincantes de Perú en el Grupo A de la Copa América, asegurando que el equipo buscará llegar nuevamente a una final, tal como sucedió en el 2019. “Los rivales en la Copa América son duros. Argentina, el último campeón del mundo; Canadá no es fácil; y Chile es una rivalidad, un clásico donde puede pasar cualquier cosa. Simplemente toca tratar de clasificar, llegar lo más lejos posible. En las últimas Copas América hemos hecho un gran trabajo. Espero llegar lo más lejos o a una final nuevamente”, sentenció.

Carlos Zambrano registra 14 partidos con Alianza Lima en esta temporada. (Foto: Alianza Lima)





¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

El encuentro entre Perú y Paraguay está programado para el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental. Este será el último contacto de los jugadores de la ‘Blanquirroja’ con la hinchada peruana en nuestro país, pues luego viajarán a Estados Unidos para su segundo amistoso internacional y quedar concentrados para afrontar la Copa América 2024.

¿Cuándo juegan Perú vs. El Salvador?

Luego de enfrentar a Paraguay, Perú rivalizará con El Salvador el viernes 14 de junio desde las 7:30 p.m., en un duelo a disputarse en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania (Estados Unidos). Después de este compromiso, Jorge Fossati deberá reducir su lista de 29 jugadores a 26, con los cuales buscará dar pelea en el Grupo A de la Copa América, integrado por Argentina, Chile y Canadá.

Carlos Zambrano ya trabaja con el plantel de la Selección Peruana en la Videna. (Foto: GEC)

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus amistosos previo a la Copa América 2024 –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, la Selección Peruana concentrará con los 26 convocados por Jorge Fossati en Estados Unidos. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp

