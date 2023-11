Defensa central sólida

No es casualidad que, a lo largo de cinco partidos, Juan Reynoso no haya repetido una pareja de centrales. A lo largo de estas Eliminatorias han sido titulares Miguel Araujo, Luis Abram, Renato Tapia, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Anderson Santamaría según el encuentro y no han coincidido. En este punto, ante una rebelde Venezuela, será necesario recurrir a centrales mucha movilidad y que tengan el mejor presente, más allá de los nombres.

Un mal precedente es el bajo rendimiento de Alexander Callens y Carlos Zambrano en el último duelo en La Paz. Por su parte, otros jugadores como Miguel Araujo, Luis Abram o el mismo Renato Tapia, han tenido partidos correctos cuando les ha tocado sumar minutos en las Eliminatorias. Por tanto, consolidar una zaga central física y de buen presente será fundamental para el duelo de este martes.

En tanto a los laterales, es sabido que Luis Advíncula está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y, por tanto, la principal opción será Aldo Corzo. Normalmente, Jhilmar Lora sería su reemplazante natural, pero en esta oportunidad no ha sido convocado y será necesario mantener en banca a Oliver Sonne, futbolista que ha venido siendo relegado de la lista de 18 en los últimos dos encuentros. Sonne se muestra como el último nombre fresco dentro de la ‘blanquirroja’ y, de ser necesario y si el partido permite ser más ofensivo (una de sus cualidades), debería empezar a sumar minutos con la selección.

Mediocampo

En caso de no utilizar a Renato Tapia como zaguero central, será vital colocar a un jugador de las mismas características en su posición y, más allá de Wilder Cartagena lo fue ante Brasil, un nombre de mayor experiencia en esa zona a nivel de selección es Pedro Aquino, quien además viene de anotar y tener buenos rendimientos en su club en las últimas fechas.

Por otro lado, si bien se ha recurrido a nombres jóvenes en el último duelo ante Bolivia para que sean extremos y enganche como Joao Grimaldo, Franco Zanelatto y Piero Quispe, finalmente se demostró que, si bien cuentan con buen físico, aún no hay automatismos entre ellos y quizá puedan servir como piezas de recambio para refrescar al equipo. Desde el arranque, en cambio, se puede recurrir a nombres como Edison Flores, Andy Polo, André Carrillo o Bryan Reyna que tienen más partidos con la ‘blanquirroja’, pueden aportar desde la experiencia en un partido con tanta presión y cuyas características físicas y técnicas ya se conocen largamente. En tanto al sector derecho, considerando que no estará Advíncula como lateral, sino Corzo, que es más defensivo, un nombre idóneo para hacer ese recorrido es el de Andy Polo, quien acostumbra a hacer de carrilero en su club y cumple labores de marca y ofensiva.

Sin embargo, en tanto a la labor de generación de fútbol, cabe rescatar el buen momento de Piero Quispe, quien fue de lo más rescatable ante Bolivia y completó los 90 minutos. Quispe se perfila como una buena opción para hacer de volante de elaboración, sobre todo considerando que esta vez Christofer Gonzáles no está convocado y no hay variantes naturales en esa posición.

Delantera

La selección peruana no ha anotado ningún gol y ha recibido siete anotaciones en cinco partidos en lo que va de las Eliminatorias, incluso arrancando dos veces con doble punta (Carrillo y Guerrero) ante Argentina y Brasil con la consigna de ser más ofensivos y se terminó perdiendo el mediocampo. Otro error que no se debe volver a cometer ante selecciones tan físicas a las que, en este contexto, también se suma Venezuela, cuyas transiciones son rápidas y podría generar peligro ante una ya debilitada defensa peruana.

La doble punta yendo desde el arranque no solo es arriesgada, sino que ya fue probada y fracasó en los últimos dos intentos. Si bien Gianluca Lapadula es un delantero de más movilidad y Paolo Guerrero, más de posición y podrían complementarse, lo más factible es un sistema conservador que dentro del mismo equipo se haya venido trabajando . Ambos futbolistas se encuentran en óptimas condiciones físicas, como pudo verse ante Bolivia, pero cabe rescatar que es Guerrero quien llega con mayor continuidad y podría ser el favorito para ir desde el inicio.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.