Además del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, el último viernes estuvo marcado por un par de debuts en la Selección Peruana: los de Oliver Sonne y Erick Noriega. Curiosamente, ambos no nacieron en nuestro país, ya que el primero lo hizo en Dinamarca y el segundo en Japón. Estos no son los primeros casos en la ‘Blanquirroja’, ya que, según la data del estadístico Ysrael Zárate, en total son once los jugadores que nacieron en el extranjero y recién años después terminaron representando a la ‘Bicolor’. Nombres como Gianluca Lapadula, Cristian Benavente y Carlos Ascues son los más resaltantes.

