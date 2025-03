Mientras la selección peruana va completándose con el pasar de los días y los partidos contra Bolivia y Venezuela se acercan, el foco de atención está puesto en un solo objetivo: sumar los seis puntos en juego. La Bicolor, que ahora dirige interinamente Óscar Ibáñez, jugará su última carta para mantenerse con vida en las Eliminatorias al Mundial 2026 y necesita una efectividad del 100% en esta fecha doble porque no tiene margen de error.

En ese sentido, es importante lo que pueda plantear Ibáñez en ambos partidos para acercarse a esa meta y Pablo Zegarra coincide con eso. El técnico nacional se refirió al complicado presente que atraviesa la selección peruana en las Eliminatorias y a lo que el equipo puede lograr en estos partidos, teniendo en cuenta que se ha cambiado el comando técnico por tercera vez en el proceso.

“(Óscar) ha tenido este tiempo para ser minucioso en lo que él quiere en estos partidos y lo que necesita. Está claro que la selección tiene que sacar los puntos adelante para seguir en batalla. Me parece que ha ido a la lógica, a tener futbolistas que ya pasaron por este momento y poder darle la vuelta al tema”, expresó Zegarra en Radio Ovación.

Asimismo, el entrenador peruano aseguró que este es el momento ideal que todo técnico debutante desearía tener, ya que los rivales en Eliminatorias son dos selecciones directas en la lucha por la clasificación. “Cualquier seleccionador que agarra un equipo es un momento complicado quisiera tener esta doble fecha, no es por menospreciar, pero es lo ideal evitar a otras selecciones. En este caso teniendo doble partido, frente a Bolivia y Venezuela, es buen momento para sacar esos puntos”, sostuvo.

Sobre Alianza Lima y Sporting Cristal

En otro momento, Pablo Zegarra fue consultado sobre el presente de Alianza Lima y su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El técnico, quien estuvo a cargo del combinado blanquiazul anteriormente, valoró lo echo por el equipo que hoy dirige Néstor Gorosito. “Se está viendo al Alianza que la gente quiere ver, de su historia. Creo que Gorosito ha tenido lectura de ir acoplando a los jugadores, de darles ciertas libertades y los jugadores están teniendo cierta sintonía”, afirmó.

La otra cara de la moneda es Sporting Cristal, club del cual es hincha confeso: “Como hincha de Cristal no hay esa alegría que quisiéramos. He tenido la oportunidad de ver el segundo tiempo ante Alianza y el partido ante Melgar, he visto que el equipo tuvo varias situaciones de gol. En Cristal, el hincha está acostumbrado a un buen juego, creo que este parón le va a venir bien para reestructurar algunos aspectos y recuperar algunos de los chicos lesionados”.

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





