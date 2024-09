La realidad es que fue una fecha doble que hundió más a la Selección Peruana en la tabla de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. El empate ante Colombia parecía ser el punto de quiebre (por cómo los jugadores afrontaron el compromiso); sin embargo, la derrota frente a Ecuador en Quito nos volvió a poner en serios aprietos y a ir pensando otra vez -como en pasadas épocas- en cálculos matemáticos, sobre todo porque los otros resultados jugaron en nuestra contra (la victoria de Bolivia en Santiago y el triunfo de Paraguay ante Brasil).

El mal presente del equipo de Jorge Fossati, que no solo es reflejo de la pobre campaña en este proceso, la falta de recambio generacional, el poco funcionamiento en ataque (solo dos goles convertidos) y demás problemas, nos pone en jaque sobre si realmente aún tenemos chances de ir al Mundial. Estamos a siete puntos del sexto lugar (Venezuela) y a seis del repechaje; ahora, si bien en números el sueño persiste, la lucha es cada vez más complicada. A raíz de ello, en Depor conversamos con diferentes periodistas para conocer su mirada sobre si todavía se puede clasificar.

La palabra de los especialistas

Diego Rebagliati (Movistar Deportes): “En este formato con seis cupos, opción siempre habrá, porque sumando en dos partidos seguidos te metes en la pelea. Tenemos que empezar a ganar en Lima y al menos sumar de a uno en las visitas. Debemos sumar mínimo cuatros puntos [en la próxima fecha doble]. Ganar un partido es imperativo. es obligatorio ganarle a Uruguay en Lima”.

Eddie Fleischman (Willax TV): “Los números dicen que sí, porque restan 30 puntos por disputarse; el rendimiento del equipo dice que no, no tiene cómo generar situaciones de gol. Sería ideal empezar cambiando el sistema, volver a los cuatro en el fondo, buscar sociedades por banda y empezar a armar un equipo con más futuro, sin pensar tanto en los que están de salida. Tampoco volvernos locos con los resultados sino preocuparnos más por mejorar el funcionamiento”.

Fernando Egúsquiza (Latina TV): “Matemáticamente sí tenemos posibilidades, pero futbolísticamente no las tenemos, por lo que ha mostrado Perú en las ocho primeras presentaciones. De hecho, quedan 10 partidos más por jugarse y tendría que producirse un cambio radical. Que el entrenador deje la necedad y la terquedad en algunas cosas que todos vemos que no resultan y claramente tampoco le han resultado a él. Que Perú pueda encontrar un rendimiento, en este momento me parece muy poco probable. A estas alturas de la eliminatoria, Perú está más fuera que adentro”.

“Sobre la fecha doble, en el papel y por lo que hemos rendido, debería ser dura y difícil, porque Uruguay siempre nos ha costado en Lima y Brasil ni qué decir de local. Hay que hacer un cambio total de Perú para poder siquiera conseguir sumar de local, porque creería que históricamente en Brasil no hemos podido ganar. Pienso que va a ser una fecha doble con muy poco optimismo, más allá de que los jugadores sientan o crean que lo pueden sacar adelante. Cada día Perú demuestra que es una selección muy limitada y que tiene poco con qué pelear la clasificación”.

Carlos Univazo (A presión): “Chances matemáticas, todas. Podríamos hacer una lectura inclusive positiva, quedan 30 puntos por jugar, podemos perder hasta 12 puntos e igual ir al Mundial, porque con 18 puntos más, haríamos 21 y creo que estamos adentro, pero futbolísticamente yo creo que ninguna, porque ni siquiera hay posibilidad de mejora. Tendría que haber un vuelco increíble, empezando porque los jugadores sean parte de ligas decentes. Uno compara la lista de Perú con cualquier otra lista y está clara la desventaja, y eso no va a cambiar ni en uno ni en dos años. No tenemos delanteros, con ese panorama es difícil pensar que tengamos chances futbolísticas. Matemáticamente tenemos todas, pero futbolísticas creo que no”.

“Hay que ganarle a Uruguay, tenemos que ganar los cinco partidos de local y buscar ganar un partido de visita, que imagino la expectativa sería con Venezuela. Ahí tenemos los 18 puntos más los tres que ya tenemos. Los números dan, pero futbolísticamente es complicado. Ante Brasil, cualquier cosa que hagamos, no tendremos posibilidades porque ellos no van a jugar confiados, están haciendo una de sus peores campañas, contra nosotros van a poner todas sus balas para ganar cómodamente”

Jampool Cuadros (América TV): “Las chances están, pero a seis puntos del puesto de repechaje el objetivo se complica. Perú tiene que conseguir triunfos que en el presupuesto no tenía para clasificar. A Uruguay no queda otra que ganarle sino la distancia se amplía. Triunfar en Brasil siempre será un plan más azaroso”.

Andrea Closa (RPP): “Es complicado, porque nos separan seis puntos del repechaje, pero aún quedan 30 puntos en juego y nos restan partidos de local ante rivales directos, como Chile, Paraguay y Bolivia. Eso, a mi entender, hace que aún haya chances, lo cual no significa que será sencillo en absoluto, pero me resulta fatalista decir que ya no es posible”.

“[De cara a la próxima fecha doble] Imitar lo bueno que se hizo ante Colombia en ofensiva. Aunque son rivales distintos, tenemos que procurar, más allá del juego directo, generar ocasiones. Me gustaría, en condición de local, jugar con dos interiores mixtos, que tengan buena salida y puedan filtrar pases a los delanteros. Eso, si se insiste con Valera y Lapadula. Caso contrario, probar con un nueve referente y un segundo punta, como Flores o Reyna, para tener un equipo más corto”.

Daniel Kanashiro (L1 MAX): “Chances hay teniendo en cuenta que son siete selecciones que al final terminan dentro. Pero mientras no ganes, cada fecha esa posibilidad se va consumiendo. No digo de merecimientos, digo solamente de ganar, con cualquier forma que crea el comando técnico. Para la próxima fecha doble, debemos sacar cuatro puntos, así de crudo. La obligación es ganarle a Uruguay y no perder con Brasil; tarea más que complicada en situaciones normales, más aún ahora”.

Coki Gonzales (Latina TV): “Las chances responden a las matemáticas y los números dicen que Perú no está eliminado. Lo cierto es que por el rendimiento de Perú y de los rivales estamos cada vez más cerca de estar eliminados. Ojalá no sea así. [En octubre] Ganar a Uruguay es una obligación. Esos tres puntos debe ganar Perú sin importar nada más. Con Brasil lo que venga, bienvenido”.

Jason Sánchez (ATV): “Sí, aún existen posibilidades de clasificar al Mundial, porque faltan 30 puntos en disputa, sin embargo, hoy el margen de error es mínimo. Cada fecha que dispute Perú de ahora en adelante y no termine con un buen resultado lo pondrá tempranamente al borde de la eliminación. En la disputa por el séptimo lugar entre Bolivia, Paraguay, Chile y Perú; hoy la bicolor es quien menos chances tiene”.

“Una tarea urgente para el comando técnico será guardar el cero, tan solo mantuvimos la portería invicta en uno de los cinco partidos oficiales que hemos disputado. Uruguay y Brasil serán protagonistas ante Perú y para sacar adelantes esos encuentros se debe retomar la actitud que tuvo el equipo para encarar el partido ante Colombia. También reducir al máximo los errores en salida y pelota parada. La concentración es clave y cuidar cada detalle”.





