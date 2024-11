En este último tiempo, los llamados de Paolo Guerrero han generado más criticas que elogios. Sus 40 años han sido el principal blanco de cuestionamientos, pero aun así Jorge Fossati decidió volver a citarlo en esta fecha doble de noviembre, en la que la Selección Peruana tuvo un saldo negativo: un empate de local ante Chile y una derrota por 1-0 ante Argentina. Justamente, el ‘Depredador’ fue titular en ambos cotejos y aunque puede ser que haya sido uno de los pocos rescatables, el ‘9′ es consciente de su realidad.

Luego de la derrota en La Bombonera, Paolo Guerrero dejó a entrever que este puede haya sido su despedida de la ‘Bicolor’, teniendo en cuenta que está próximo a cumplir 41 años; para marzo -cuando vuelvan las Eliminatorias 2026- ya tendrá esa edad. Si bien dijo eso, el capitán de Perú tampoco quiso desligarse por completo ante un eventual llamado y aseguró que estará siempre disponible en caso el técnico lo necesite.

“No sé lo que vaya a pasar el próximo año, mis compañeros han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos. Con respecto a mi, no lo sé. Es posible que haya sido mi último partido de la selección, pero yo no soy cobarde, no voy a abandonar el barco. Estaré aquí para lo que el profe me pida. Quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi camiseta”, dijo en ‘Fútbol En América’.

“Si fuera el caso de que fuera mi último partido, lo di todo, que amo a mi camiseta a mi país, por más que mi país a veces me haga doler, amo mucho a mi país, a mi gente, a mi patria”, agregó el ‘Depredador’, que volvió a la convocatoria en noviembre luego de ausentarse desde la Copa América. En estos dos partidos de Perú, ante Chile y Argentina, ‘PG9′ fue titular y completó 127′.

Por otro lado, también se refirió al partido contra Argentina. “Si tú ves, lo igualamos en lo físico. En lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. A Messi lo tocabas con un dedo y todo le cobraba. Cualquier contacto. A nosotros nos empujaban y no cobraban nada. Es un poco difícil porque te va condicionando, te va metiendo”, señaló.

Asimismo, aseguró que se sintió amilanado ante el elenco de Scaloni. “En otras oportunidades puedo decir Argentina nos superó, pero en este partido creo que no. E irse así, con las manos vacías, duele mucho [..] Creo que sí, en atrevimiento, en ser más conchudos, en que la pelota corra. Creo que podíamos crearle más. Estábamos bien parados, pero a veces perdíamos mucho la pelota”, añadió ‘PG9′.

¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Tras medirse ante Argentina, Perú jugará ante Bolivia el jueves 20 de marzo del próximo año, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo aún no tiene hora programada, pero siguiendo la línea de los partidos de la ‘Bicolor’ en casa podría ser en horario nocturno. Posiblemente, como cierre de la fecha del día jueves de las clasificatorias.

Este cotejo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En territorio chileno se podrá ver por Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

