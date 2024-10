Tras finalmente regresar a Alianza Lima, Paolo Guerrero poco a poco se empezó a ganar el titularato en el once de Mariano Soso y marcó un gol con el equipo de sus amores. Se pensó que, ante la necesidad de delanteros en la Selección Peruana, Jorge Fossati llamaría al ‘Depredador’, que, si bien no es el de antes, siempre suma un peso importante en el campo. Sin embargo, su nombre nuevamente fue ausente. Recientemente, para el programa de YouTube ‘Diego y Talía’, Guerrero reveló cuáles serían las causas de su no llamado, las conversaciones que tuvo con el DT de la Bicolor y otros detalles sobre su presente.

El atacante, al ser preguntado por su ausencia en la nómina para las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias, respondió que se encuentra bien y que espera que su nombre esté incluido en las próximas convocatorias. “Hoy por hoy, la selección siempre va a ser una posibilidad para mí. Siempre voy a trabajar en base a eso. Juego porque me gusta. Ahora no me siento bien físicamente y como lo conversé con el profesor, espero estar bien en las próximas semanas y poder sentirme bien dentro del campo”, dijo Guerrero.

Es importante indicar que, si bien el ‘9′ precisó que se encuentra bien, resaltó que aún no está en su mejor nivel, y eso lo conversó con el ‘Flaco’. “Hablo con él constantemente. A mí me enorgullece estar en la selección, pero soy consciente de que tengo que mejorar la parte física. Me ha costado en estos últimos partidos y, como le dije, él me entendió. Estoy para trabajar y ponerme bien en las próximas semanas”, sostuvo.

Asimismo, también comentó sobre la última fecha que jugó la Bicolor en septiembre y dio su apreciación de estos cotejos, que vivió como un hincha más. “Me gustó la actitud ante Colombia. Mis compañeros hicieron un gran partido, algo trabado. En Colombia hicieron un primer tiempo muy regular. En el segundo tiempo fuimos capaces de crearles situaciones y no las convertimos. Esperemos que con Uruguay salgan con la misma actitud sabiendo que necesitamos los tres puntos”, declaró el ‘Depredador’.

Finalmente, resaltó que espera ser llamado para los partidos contra Chile (en Lima) y Argentina (en Buenos Aires) para continuar jugando con la Blanquirroja, donde lleva 40 goles (120 partidos) y es el máximo goleador en la historia de la selección peruana. En la CONMEBOL Copa América, el atacante disputó 28 partidos y donde lleva 14 goles. Ojo, participó en todas las ediciones de este certamen internacional desde 2007 hasta 2019, a excepción de 2021, debido a una lesión.





¿Por qué Paolo Guerrero no llegó a la Premier League?

El ‘9′, reveló que -en su etapa en Brasil- estuvo cerca de llegar a la Premier League. Sin embargo, la directiva de Corinthians lo convenció de quedarse. Cabe resaltar que, luego de su etapa en el ‘Timao’, pasó por clubes como Flamengo, Internacional y Avaí. “Cuando llego al Corinthians, me dije a mí mismo: ‘gano el Mundial de Clubes y me vuelvo a ir’. ¿Si tuve oportunidades de volver a Europa? Muchas, pero Corinthians no me quiso vender o no me quiso negociar. La última propuesta llegó del Tottenham, que era un préstamo-compra. Voy con la propuesta a conversar con Edu Gaspar, quien hoy es director deportivo del Arsenal, y le dije ‘tengo esto, por favor’. Su respuesta fue: ‘¿Tú quieres que me mate la torcida, Paolo? Quédate tranquilo que aquí serás el futbolista más pagado de Sudamérica’, señaló.

Luego, Paolo admitió que no se cumplió con la promesa, lo que lo llevó a buscar otras opciones en el Brasileirão. “No cumplió. No renové con Corinthians porque la propuesta que me hicieron no estaba dentro de lo que creo que yo merecía. Yo creía que por ser peruano no me estaban valorando. Así fue que llegan otras propuestas (Flamengo) y me voy”, manifestó.

Por otro lado, es importante mencionar que, si se concretara el fichaje del peruano al fútbol inglés, habría sido compañero de jugadores que marcaron época en la Premier League, como Hugo Lloris, Kyle Walker, Jan Vertonghen, William Gallas, Danny Rose, Mousa Dembélé, Rafael van der Vaart, Gylfi Sigurdsson, Gareth Bale, Clint Dempsey, Aaron Lennon, Emmanuel Adebayor y Harry Kane. Sin embargo, su caminó siguió en la ‘canarinha’.

Asimismo, el ‘Depredador’ recordó también la suspensión del año 2018 por temas de dopaje: “Cuando estuve suspendido fue una época durísima para mí porque muchos amigos desaparecieron. Después de estar a muerte conmigo en mi mejor momento, desaparecieron”. Finalmente, reveló que tuvo el aval del presidente de la FIFA: “Gianni Infantino me trató súper bien. Él era consciente de que yo era un jugador profesional que no entendía cómo se dio y qué fue lo que pasó con el doping. Él trató de buscar alguna alternativa para que yo pueda jugar el Mundial. Le expliqué que era mi sueño y que no supe cómo me sucedió esta situación”.

Finalmente, reveló que tuvo el aval del presidente de la FIFA: “Gianni Infantino me trató súper bien. Él era consciente de que yo era un jugador profesional que no entendía cómo se dio y qué fue lo que pasó con el doping. Él trató de buscar alguna alternativa para que yo pueda jugar el Mundial. Le expliqué que era mi sueño y que no supe cómo me sucedió esta situación”.

Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima para el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)





Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR