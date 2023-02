El último domingo, Paolo Guerrero volvió a disputar un partido oficial tras cuatro meses de para, siendo el Racing Club 2-2 Tigre el choque que marcó el regreso del ‘Depredador’. Néstor Bonillo, quien conoce muy bien al futbolista por su pasado en la Selección Peruana, no pudo ocultar su alegría al ver la recuperación del delantero, dando a conocer que fue testigo del largo proceso que tuvo que seguir para volver a hacer lo que más le gusta.

“(Paolo) Guerrero es un hombre enamorado del fútbol, un profesional como pocas veces he visto. Sé lo que ha trabajado y las horas que ha empleado para superar su lesión. Es un hombre muy competitivo y va a un lugar muy competitivo”, sostuvo el profesor en diálogo con Willax Deportes.

Néstor Bonillo conoce las capacidades y virtudes de Paolo Guerrero, por lo que siente que -poco a poco- el delantero de Racing Club comenzará a pagar con creces la confianza que la directiva de uno d elos equipos más populares de Argentina depositó en él para esta temporada.

“Estoy seguro de que le va a ir bien. Al principio, le va a costar ponerse en un buen estado de forma y esto es lógico después de tanto tiempo de inactividad. Cuando esté a plenitud física, va a volver a ser el Paolo Guerrero de siempre”, agregó el expreparador físico de la Selección Peruana.

Guerrero con el visto bueno de Gareca

Ricardo Gareca fue otro de los extrabajadores de la Selección Peruana que se tomó un tiempo para hablar sobre Paolo Guerrero y su fichaje por Racing Club. El estratega argentino reveló que miembros de ‘La Academia’ lo llamaron y él no dudo en recomendar al ‘Depredador’.

“Es un jugador sensacional. Si está bien, no tendría problemas para jugar por cualquier equipo. Ya con 39 años nosotros tenemos un límite, pero él es tan profesional que Racing se fijó en él. El ‘Pocho’ Insua me llamó para saber cómo era como persona. Yo le dije que es muchacho sensacional y no tendrían ningún tipo de problema con él”, mencionó el exentrenador de la bicolor a ESPN Argentina.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.