El regreso está cada vez más cerca. Paolo Guerrero superó la lesión que lo alejó de las canchas en las últimas semanas y se reintegró a los trabajos grupales con Internacional de Porto Alegre con miras a lo que serán los próximos partidos del ‘Colorado’ en la presente edición del Brasileirao.

Diego Aguirre consideró oportuno no tomar en cuenta al delantero de la Selección Peruana para el partido que sostendrán, este fin de semana, ante Cuiaba, ya que el ‘Depredador’ aún realiza trabajos físicos para retomar su mejor forma. Lo que sí quedó como principal posibilidad, es que regrese para el partido contra Flamengo del 8 de agosto.

Si bien Paolo Guerrero aún no sería utilizado desde el arranque, la intención es que vaya retomando minutos de competencia, por lo que estaría como posibilidad que integre la lista de convocados para el choque contra uno de sus exequipos en el campeonato brasileño.

La noticia del reintegro de los trabajos del atacante de la Selección Peruana fue confirmada por el mismo club de Porto Alegre, mediante un comunicado de prensa que fue divulgado a los principales medios de ese país y compartido en redes sociales.

Inter confirmó regreso de Paolo Guerrero a los entrenamientos. (Captura)

Paolo Guerrero con los días contados en Internacional

No es un secreto que Paolo Guerrero no tuvo un año deseado en Internacional. El futbolista de la Selección Peruana bajó su rendimiento con el ‘Colorado’ a raíz de las lesiones que sufrió, por lo que no pudo aportar todo lo que hubiera deseado para alcanzar los objetivos con sus compañeros de equipo.

Incluso, los medios brasileños se atreven a afirmar que el club no le extenderá el contrato a Paolo Guerrero (culmina a fines de 2021), por lo que el entorno del futbolista ya estaría evaluando algunas opciones para el atacante. Ofertas no faltan por el experimentado goleador sudamericano.

