Volver a jugar por la Selección Peruana es uno de los objetivos que Paolo Guerrero se trazó, luego de superar su lesión en la rodilla que no le permitió tener actividad en los últimos meses. Sin embargo, el ‘Depredador’ es consciente de que la palabra final sobre su posible convocatoria para el repechaje con miras a Qatar 2022, la tendrá Ricardo Gareca.

“No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, sostuvo el delantero, en diálogo con Canal N, tras su salida de los entrenamientos en Videna.

Paolo Guerrero dio detalles de lo que fue su proceso de recuperación, en Estados Unidos, el mismo que le ha permitido sumarse a los trabajos bajo la atenta mirada del comando técnico de la Selección Peruana. A pesar de esto, es consciente de que aún le falta un pequeño paso para confirmar su regreso por todo lo alto.

“Se los había anticipado, la rodilla me está respondiendo bien. Toca continuar trabajando. He venido a trabajar. De la rodilla, clínicamente, estoy bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”, agregó el futbolista nacional.

Por otro lado, Paolo Guerrero no pudo ocultar su ansiedad por volver a disputar un encuentro profesional, por lo que confesó que está apresurando a su agente para que este pueda concretarle una oferta importante que le devuelva el ritmo futbolístico perdido por la larga para.

“Mi representante está viendo todo eso, le di una apurada para que me consiga rápido un equipo y me encuentro preparándome para ello. Mi vida y mi pasión es el fútbol. Es algo que no se puede dejar de hacer. No puedo estar sin jugar, me tenía muy triste. Ahora, me da alegría verme corriendo, pateando y eso es porque quiero volver a jugar”, finalizó.





